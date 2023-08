Bezirksgericht Bremgarten Fast 17'000 Franken unrechtmässig Arbeitslosengelder kassiert: Vierfache Mutter kommt mit einem blauen Auge davon Vor dem Bezirksgericht Bremgarten musste sich eine Frau aus Südamerika verantworten, die monatelang Arbeitslosengelder bezog. Obwohl sie Zwischenverdienste hatte. Weil sie die Delikte aber bereits 2019 beging, kommt sie glimpflich davon.

Die Erinnerungslücken sind bei Maria (Name geändert) an diesem Vormittag ziemlich gross. Ob es an der Nervosität liegt, weil sie vor dem Bezirksgericht Bremgarten sitzt, bleibt offen. Fakt ist: Sie weiss auf entsprechende Fragen von Gerichtspräsident Raymond Corboz nicht mehr im Detail, wo sie im Jahr 2019 in welchen Monaten überall gearbeitet hat.

Die etwas über 40 Jahre alte Brasilianerin aus der Region macht einen bedrückten, gedämpften Eindruck. Sie spricht sehr leise zum Portugiesisch-Übersetzer während der Befragung. Maria muss sich in der Anklage wegen mehrfachen Betrugs verantworten. Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten fordert eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 100 Franken, eine Busse von 2000 Franken und einen Landesverweis von 5 Jahren.

Ein Brief der Sozialversicherungen Aargau SVA. Bild: Sandra Ardizzone

Unbestritten ist, dass Maria, eine vierfache Mutter, im Zeitraum von März 2019 bis November 2019 Arbeitslosengelder bezog. Monat für Monat kreuzte sie auf dem Antragsformular bei der Frage, ob sie bei einem oder mehreren Arbeitgebern arbeitete, wahrheitswidrig «Nein» an.

Dabei hatte die Brasilianerin in jener Phase verschiedene Temporärstellen und war unter anderem bei Vebego, Adecco oder Randstad unter Vertrag. Diese Zwischenverdienste gab sie nicht an, der zu viel kassierte Betrag beläuft sich auf rund 17’000 Franken. Komischerweise führte sie aber weitere Zwischenverdienste korrekt auf.

«Ich hatte Schwierigkeiten mit der Sprache»

Warum sie denn einige dieser Zwischenverdienste angegeben habe und andere nicht, wunderte sich Richter Corboz. Eine plausible Erklärung konnte Maria darauf nicht liefern. «Ich hatte zu jenem Zeitpunkt Schwierigkeiten mit der Sprache. Heutzutage würde ich es anders machen», meinte die Beschuldigte, die aber auch nach fast 20 Jahren in der Schweiz wenig Deutsch spricht. Sie habe gemeint, nur feste Stellen im Formular angeben zu müssen.

Ob sie es nicht komisch fände, dass sie mehr Geld zur Verfügung gehabt habe, wollte Corboz weiter wissen. «Ich erinnere mich nicht. Meine einzige Sorge waren die Kinder. Ich dachte nie an mich, sondern wollte den täglichen Bedarf für die Kinder sichern», antwortete Maria. Sie habe die rund 17’000 Franken mehrheitlich für ihren Nachwuchs verwendet.

Genau genommen kann man nicht mehr von Kindern sprechen, sind sie teilweise doch schon Mitte zwanzig und leben nicht mehr bei ihr im Haushalt. Sie sei schockiert und überrascht gewesen, als der Brief des Amts mit der Rückforderung der Summe gekommen sei. Seit Mitte 2022 zahlt Maria nun in monatlichen Raten den Betrag zurück. Heute arbeitet sie im Stundenlohn bei Vebego.

Verfahren wegen Verjährung eingestellt

«Sie haben ja damals beim RAV eine Beraterin gehabt. Wieso haben Sie dort nicht nachgefragt beim Ausfüllen der Formulare? Sie haben sie nicht nur einmal, sondern neunmal falsch ausgefüllt», fragte Corboz. Sie habe sie immer zu Hause ausgefüllt, ging Maria nicht direkt auf die Frage ein.

Ihre amtliche Pflichtverteidigerin beantragte einen kompletten Freispruch. Sie gab unter anderem zu bedenken, dass die Zwischenverdienste keine Schwarzarbeit waren, sondern alles versteuert und abgerechnet wurden. Die Verteidigerin ging auch auf den Straftatbestand mehrfachen Betrug ein, der eine Arglist voraussetzt. «Das trifft nur zu, wenn der Täter ein Lügengebilde konstruiert.» Was bei Maria nicht zutreffe.

Nach kurzer Beratung fällte Richter Corboz sein Urteil. Statt mehrfachen Betrugs wird Maria des unrechtmässigen Bezugs von Leistungen einer Sozialversicherung in einem leichten Fall schuldig gesprochen. «Das bedeutet, dass das Verfahren aber in Folge Verjährung eingestellt wird», so Corboz. Maria hatte Glück: Ihre Tat liegt mehr als drei Jahre zurück und die Frist für eine Bestrafung damit abgelaufen.

Finanziell schadlos kommt Maria aber nicht davon. «Ich nehme Ihnen nicht ab, dass Sie das Falschausfüllen der Formulare nicht bemerkten», so Corboz weiter. Sie muss die ganzen Verfahrenskosten übernehmen sowie später die Kosten der amtlichen Verteidigung zurückbezahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.