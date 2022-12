Bezirksgericht Bremgarten Ein Knall und da lag der Lastwagen auch schon in der Wiese: War es technisches Versagen oder drückte er zu fest aufs Gas? War der Lastwagen zu schnell unterwegs oder ging eine Schraube zu Bruch? Diese Frage stellte sich vor dem Bremgarter Bezirksgericht. Vor Gericht stand ein Lastwagenchauffeur, der mit seinem 37 Tonnen schweren Gefährt auf der Oberwilerstrasse in Unterlunkhofen von der Strasse abkam.

Der Lastwagen kam von der Strasse ab und das geladene Altmetall kippte auf die Wiese. MZM (23.9.21)

Den Entscheid, eine ihm unbekannte Route zu fahren, hat der 35-jährige Kurt (alle Namen geändert) wohl schon einige Male bereut seit jenem Septembertag des vergangenen Jahres. Damals fuhr der Zürcher Lastwagenchauffeur mit seinem Scania von Hinwil in Richtung Freiamt. Geladen hatte er eine Mulde voller Alteisen, die er in Waltenschwil hätte abladen sollen.

Vor Gericht schätzte Kurt, der in Begleitung seiner Freundin erschien, dass sein Gefährt zwischen 37 und 38 Tonnen wog. Die folgenschwere Fahrt ins Freiamt trat er an besagtem Tag bereits zum zweiten Mal an. Dieses Mal, so erzählte er Gerichtspräsident Raimond Corboz, habe er diese neue Route ausprobieren wollen. Er fuhr also kurz vor Mittag nicht wie gewohnt den Mutschellen hinunter, sondern auf der Oberwilerstrasse von Oberwil in Richtung Unterlunkhofen.

Dass etwas nicht stimme, das habe er sofort beim Befahren der Rechtskurve bemerkt, erzählte er. Die sonst üblichen Fliehkräfte hätten nicht eingesetzt, kurz darauf habe er einen «Chlapf» gehört und dann sei das Gefährt auch schon auf die gegenüberliegende Strassenseite gekippt und auf der Seite zu liegen gekommen.

Lukas wähnte sich im Actionfilm

Als Zeuge geladen wurde Lukas. Er war just in jenem Moment von Unterlunkhofen her in Richtung Oberwil unterwegs. Er habe den Lastwagen bereits oben in der Kurve kommen sehen und seinen Augen nicht getraut, als er beobachtete, wie sich die Mulde löste und hin und her schwankte.

Der Lastwagen sei darauf ins Schwanken geraten und das ganze Gefährt derart in Seitenlage gerutscht, dass der Lastwagen – wie im Actionfilm – auf einer Seite von der Strasse abhob und das Gefährt in dieser Seitenlage auf ihn zurollte. Den «Chlapf», den Kurt beschrieb, habe er hingegen nicht vernommen.

Kurt brach sich beim Unfall die Hand und musste eine Schramme an der Stirne nähen lassen. Die Tatsache, dass ihm einige Monate später ein Strafbefehl wegen nicht angepasster Geschwindigkeit an die Strassenverhältnisse ins Haus flatterte, wog für ihn aber weitaus schwerer. Er befürchtete, sein Billett zu verlieren. Er erhob deshalb Einsprache gegen den Strafbefehl.

Die Strecke wird Kurt nicht mehr befahren

Richter Corboz befragte Kurt lange und ausführlich. War der Chauffeur wirklich zu schnell unterwegs, wie ihm das die Staatsanwaltschaft vorwarf oder war der Unfall einer altersschwachen Schraube geschuldet, die aufgrund der Fliehkräfte zu Bruch ging?

Kurt, der in Jeans und Shirt vor dem Richter erschien, schilderte wortreich und mit ausladenden Gesten, wie er nach dem Laden der Mulde das Fahrzeug auf seine Fahrtüchtigkeit überprüfte und welche Schalter und Hebel er dazu betätigten musste.

Die 2,40 Meter hohe Mulde war bis oben hin mit Altmetall gefüllt und der Schwerpunkt des Gefährts entsprechend hoch. Ob er denn mit dem Wissen von heute wieder diese Route wählen würde, wollte Corboz wissen. Kurt schüttelte energisch den Kopf: «Nein, diese Strecke würde ich so nicht mehr befahren.»

Kurt stritt kategorisch ab, dass er zu schnell unterwegs gewesen sei, wie ihm die Staatsanwaltschaft dies vorwarf. Er argumentierte: «Dann hätte sich die Mulde ja bereits in der ersten Kurve lösen müssen.» Sein Rechtsanwalt bemängelte die Arbeit der ermittelnden Beamten, die sich auf den Standpunkt stellten, dass die Gewindeschraube erst beim Unfall zu Bruche gegangen sei. Ausserdem gäbe es keine Beweise für eine nicht angepasste Fahrweise seines Mandanten, argumentierte er.

Kurt ist mit einem blauen Auge davongekommen

Raimond Corboz sprach Kurt von einer Strafe frei. Er sei zwar auch der Meinung, dass er zu schnell unterwegs gewesen sei. Er könne dies aber nur mittels einem Gutachten beweisen und dieses würde wohl auf 10'000 Franken und mehr zu stehen kommen.

Dies könne er den Steuerzahlenden gegenüber nicht verantworten. Kurt trug keine Sicherheitsgurte beim Unfall, ein Fakt, den er unumwunden eingestand. Dafür sprach ihn Corboz schuldig und mahnte ihn:

«Sie sind dieses Mal mit einem blauen Auge davongekommen.»