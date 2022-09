Bezirksgericht Bremgarten Beschimpfte er seine Frau als Schlampe? Ehemann wehrt sich erfolgreich gegen Vorwürfe Die Wahrheit kennen genau zwei Personen und vielleicht ein Kind – ein Mann wird in wesentlichen Punkten freigesprochen. Bremgartens Gerichtspräsident Peter Thurnherr spricht ihm aber ins Gewissen.

Ein Angeklagter mit theatralischen Talenten wird von den meisten Anklagepunkten freigesprochen. Bild: Marc Ribolla

Der Bremgarter Gerichtspräsident Peter Thurnherr stutzt ob des milden Strafantrags der Staatsanwaltschaft. Immerhin soll Agron (Name geändert) seine Frau nicht nur als Schlampe beschimpft haben. Der 38-Jährige, der in der Schweiz aufgewachsen ist, heiratete sie vor zehn Jahren und holte sie im gleichen Jahr aus dem Kosovo zu sich und seinen Eltern.

Seine heutige Ex-Frau wirft ihm mehrfache Bedrohungen mit dem Tod und wiederholte Tätlichkeiten (Boxen, Tritte, Ohrfeigen) vor, auch gegen den 2018 geborenen Sohn soll er tätlich geworden sein. Dazu kommt Kokainkonsum. Agron streitet dies alles ab, akzeptiert den Strafbefehl mit bedingter Geldstrafe (2730 Franken) sowie zu bezahlende Busse und Strafbefehlsgebühr (2200 Franken) nicht.

Er und sein Anwalt müssen sich ihrer Sache sicher sein, denn für solche Delikte, so der Einzelrichter, seien Freiheitsstrafen von einem halben bis zu einem Jahr vorgesehen. Misstraute die Staatsanwaltschaft der eigenen Anklage?

Von allen Anklagepunkten hält der Richter allein die mehrfache Beschimpfung für erwiesen. Eine Tat, zu der Agron steht. Die bedingte Geldstrafe, bei zwei Jahren Probezeit, beträgt 1710 Franken, die Busse 300 Franken, und an den Verfahrenskosten inklusive Verteidigung hat Agron sich mit zehn Prozent zu beteiligen. Den Rest übernimmt der Staat.

Aussage gegen Aussage plus keine Beweise gleich Freispruch

Wie begründet der Richter sein Urteil? «Ich kann nicht sagen, was passiert ist», sagt er, doch Zweifel an Agrons Schuld drängten sich auf. So gibt es keine bestätigten Verletzungen, keine entsprechenden Arztberichte über blaue Flecken, keine Fotos von solchen Verletzungen, und auch Aussagen von Vertrauenspersonen der Frau, welche dies bestätigen könnten, fehlen. Und warum hat die Frau das neun Jahre lang geduldet? Peter Thurnherr kann nicht anders, als Agron in den Punkten, die er abstreitet, freizusprechen. Im Zweifel für den Angeklagten.

Peter Thurnherr sagt nicht, die Frau lüge, auch wenn der Verteidiger Agrons sagt, die Frau könne «auf Knopfdruck weinen». Theatralische Talente hat wohl auch Agron. Er schwört zwar nicht, doch die Floskel «ehrlich und offen» verwendet er geradezu inflationär.

Und wenn er von seinem Sohn spricht, vom «Kleinen», scheint er ihn zu vergöttern. Die Geburt seines gesunden Jungen sei «der glücklichste Moment seines Lebens» gewesen. Nun hat er aber keinen Kontakt mehr mit ihm, denn der Kleine lebt bei seiner Ex-Frau.

Und dieser schreibt er blanke Bösartigkeit zu. Sie habe ihn zu Tätlichkeiten provozieren wollen. Und die Beschimpfung sei stets bloss eine Reaktion gewesen auf Worte entsprechender Währung ihrerseits. Was der Richter ihm nicht ganz abnimmt, als Agron erzählt, er habe auf Instagram Bilder der Frau in Italien in mehrfacher männlicher Begleitung gesehen. «Ehebruch», sagt er.

Agron arbeitet nicht, bezahlt keine Alimente

Weshalb er sich weigere Alimente zu bezahlen, will der Richter wissen. Der Betrag, gegen 1200 Franken, sei zu hoch. Und als Thurnherr wissen will, was er denn zu bezahlen bereit wäre, nennt Agron die Zahl 900 Franken: 600 für den Kleinen und 300 für die Frau.

Diese Geschichte ist aber nicht Thema des Verfahrens, doch der Richter bekundet offensichtlich Mühe mit der Tatsache, dass Agron, gelernter Automonteur, seit knapp einem Jahr arbeitslos ist und es offensichtlich wird, dass er lieber 3800 bis 4000 Franken pro Monat fürs Nichtstun garniert, als, wie vorher, 4800 Franken brutto durch Arbeit zu verdienen. Er zeigt sich «offen und ehrlich» wählerisch bezüglich Tätigkeit und Lohn. Peter Thurnherr versteht das nicht, zumal Agron, jung, kräftig und gesund, als Arbeitskraft heutzutage gesucht sein müsste.

Das wohlfeile Lippenbekenntnis, er tue alles für seinen Sohn, schreit für den Richter nach dem Tatbeweis. «Übernehmen Sie Verantwortung und gehen Sie arbeiten, egal, welches Verhältnis Sie zu Ihrer Ex-Frau haben», redet er Klartext. Jene, die Ex-Frau, blieb der Verhandlung zusammen mit ihrer Anwältin fern. Ob die beiden kalte Füsse bekommen haben? Das Urteil kann ans Obergericht weitergezogen werden.