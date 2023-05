Bezirk Bremgarten Ein Pfarrer und ein Ex-Gemeinderat: Warum diese zwei Lokalpromis jetzt für das Amt des Friedensrichters kandidieren Am 18. Juni wird im Kreis VII im Bezirk Bremgarten ein neuer Friedensrichter gewählt. Karl Heinz Graf und Reto Studer stellen sich der Kampfwahl. Im Interview mit der AZ sagen sie, welche Beweggründe sie haben und warum man ihren Namen auf den Wahlzettel schreiben sollte.

Bei der Ersatzwahl um den frei werdenden Sitz kommt es im Friedensrichterkreis VII im Bezirk Bremgarten zur Kampfwahl. Bild: Marc Ribolla

Mit Karl Heinz Graf (FDP) und Reto Studer (parteilos) stellen sich gleich zwei prominente Kandidaten für die Ersatzwahl vom 18. Juni eines Friedensrichters im Kreis VII im Bezirk Bremgarten zur Verfügung. Die Ersatzwahl ist nötig, nachdem Urs Bürgi (FDP) zurückgetreten ist. Graf ist ehemaliger Gemeinderat von Sarmenstorf, Studer seit 2015 Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Kelleramt. Im Interview mit der AZ erzählen die beiden, wieso sie gewählt werden wollen.

Was hat Sie dazu bewogen, sich für das Amt des Friedensrichters zur Verfügung zu stellen?

Karl Heinz Graf kandidiert für die FDP. Bild: zvg

Karl Heinz Graf: Ich helfe gerne und grundsätzlich dort, wo man mich braucht. Als ehemaliger Gemeinderat weiss ich, dass Friedensrichter von Parteien gesucht und unterstützt werden – und als die FDP mich über das nun offene Amt informierte, habe ich spontan ja gesagt.

Reto Studer stellt sich als Parteiloser zur Wahl. Bild: zvg

Reto Studer: Das Amt hatte ich ehrlicherweise nie als konkretes Ziel im Blick. Als ich die Ausschreibung las, sprach sie mich aber sofort an. Nach Gesprächen mit aktiven und ehemaligen Friedensrichterinnen und Friedensrichtern und auch mit meinem privaten Umfeld war für mich dann recht bald klar, dass es «passt».

Was reizt Sie an dem Amt des Friedensrichters?

Graf: Die Aufgabe und Funktion an sich, als Mediator und Schlichtungsstelle zu versuchen, eine Einigung zu erzielen – und auch, dass ich finde, dass ein Handschlag zur Beendigung einer gegensätzlichen Position Wunder wirken könnte.

Studer: In meinem Beruf erfahre ich immer wieder deutlich, wie wichtig es uns Menschen zwar ist, im guten Einvernehmen mit anderen zu leben, wie stark wir hierzu aber manchmal auf einen Anstoss und auf Hilfe von aussen angewiesen sind. Dazu leiste ich gerne einen Beitrag.

Welche Qualitäten bringen Sie mit, die Sie für das Amt brauchen?

Graf: Mein Umfeld attestiert mir, dass ich ein sehr aufmerksamer Zuhörer bin. Ich kann offene Dinge ansprechen, analytisch vorgehen, zusammenfügen und Einigungsvorschläge ausarbeiten. Ich verfüge über langjährige Coach- und Mediationserfahrung aus Armee und meinem politischen Umfeld.

Karl Heinz Graf Vor drei Jahren ist der heute 62-Jährige von Sarmenstorf nach Oberlunkhofen gezogen. Über 33 Jahre lang hat er als Berufsoffizier im In- und Ausland gedient und Kommandos geführt. Der Vater zweier erwachsener Söhne ist geschieden und vor eineinhalb Jahren zum ersten Mal Grossvater geworden. In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit Sport, Kochen oder dem Lesen von Biografien. Zudem hat er als Leiter der Covid-Taskforce im Spital Muri gearbeitet. Er lerne gerne täglich dazu, wie er sagt, sei offen, neugierig und belastbar sowie «stets guten Mutes unterwegs».

Studer: Eine meiner grossen Stärken ist es, Situationen und Probleme rasch zu erfassen, zügig zu erkennen, wo der Schuh wirklich drückt. Zudem kann ich zwischen unterschiedlichen Ansichten vermitteln und spreche dabei eine Sprache, die mein Gegenüber versteht. Hinzu kommt, dass ich in meinem ersten Studium Staatsrecht studiert habe und daher ein gewisses Flair für rechtliche Fragestellungen habe.

Reto Studer Der 43-Jährige ist seit 2015 Pfarrer und Seelsorger in der reformierten Kirchgemeinde Kelleramt. Nach einem Studium der Kommunikationswissenschaften und des Staatsrechts arbeitete er zunächst einige Jahre im Headhunting, bevor er ein Theologiestudium anhängte und anschliessend die Ausbildung zum Pfarrer absolvierte. In seiner Freizeit ist er derzeit am liebsten an der Seite seiner vierjährigen Tochter anzutreffen: auf den Trottoirs seines Wohnorts Jonen oder auf den Spielplätzen der Region.

Herr Graf, Sie waren ja schon einmal im Gemeinderat an Ihrem früheren Wohnort in Sarmenstorf. Ist für Sie der Wechsel von der Exekutive in die Judikative eine logische Konsequenz?

Graf: Nein – und doch: Als Gemeinderat hatte ich mit so vielen Anliegen – von Asylunterkünften bis hin zur Neubeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges – zu tun. Von der Erfahrung mit dem Austausch, den Gesprächen, den Sitzungen, den getroffenen Entscheidungen usw. könnte ich nun profitieren. Ich kenne mich gut aus mit dem Dienstweg und den gesetzlichen Vorgaben.

Herr Studer, Sie sind als Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Kelleramt tätig. Wie würde Ihnen Ihre theologische Ausbildung bei einer Tätigkeit als Friedensrichter helfen?

Studer: Die theologische Ausbildung, die ja eine eher theoretische Angelegenheit ist, würde mir wahrscheinlich nicht so direkt helfen. Was hingegen sicher hilfreich wäre, ist meine praktische Erfahrung im Umgang mit Menschen in schwierigen, «verfahrenen» Situationen – und mein ständiges Anliegen, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen und so «Verhärtungen» aufzubrechen. Wenn es hilft, kann ich dabei durchaus auch Tacheles reden.