Bezirk Bremgarten Auch Büttikon verlässt jetzt den KESD: Gerichtspräsident erklärt, welche Probleme auftreten könnten Die Gemeinde Büttikon tritt per Ende 2024 aus dem Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD) des Bezirks Bremgarten aus. Die Abgeordnetenversammlung stimmte dem Anliegen zu. Zuvor erläuterte Gerichtspräsident Raimond Corboz allgemein mögliche Folgeprobleme eines Austritts.

KESD-Geschäftsstelle des Bezirks Bremgarten in Wohlen . Bild: Marc Ribolla

Ursprünglich bestand der Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD) des Bezirks Bremgarten aus allen 22 Gemeinden des Bezirks. Vor rund sieben Jahren traten zuerst die Mutscheller und Kellerämter Gemeinden Rudolfstetten, Oberwil-Lieli, Oberlunkhofen, Arni und Islisberg aus, später dann Ende 2022 Berikon und Villmergen. Nun wird es per Ende 2024 Büttikon sein.

Nachdem die Büttiker Gemeindeversammlung im November vergangenen Jahres grünes Licht gab, wurde dieser Schritt nun an der Abgeordnetenversammlung des KESD Bezirk Bremgarten in Wohlen am Dienstag auch von den verbleibenden 14 Gemeinden einstimmig genehmigt. 2025 will Büttikon dem KESD der Gemeinde Villmergen beitreten.

Keine Anpassung der Stellenprozente nötig

KESD-Vorstandspräsident Arsène Perroud bemerkte in seinen Ausführungen zuvor, dass der Austritt einer Gemeinde eine politische Frage sei. Negative Auswirkungen auf die Weiterführung des KESD Bezirk Bremgarten habe Büttikons Weggang keine. «Es braucht keine Anpassungen der Stellenprozente», so Perroud.

Ende letzten Jahres betreute der KESD total 816 Mandate, wovon aber nur 5 auf die Gemeinde Büttikon fielen. Ein Anteil von lediglich 2,2%. Auch bezüglich Arbeitsstunden schlugen Tätigkeiten der KESD-Mitarbeitenden für Büttikon nur mit 0,4% am gesamten Arbeitsaufwand zu Buche.

Klumpenrisiko ist bei wenig Personal sehr gross

Als Gastreferent trat an der KESD-Abgeordnetenversammlung der Bremgarter Gerichtspräsident Raimond Corboz auf. Der KESD muss bekanntermassen eng mit dem Familiengericht zusammenarbeiten. Corboz erklärte in seinen Ausführungen, dass austrittswilligen Gemeinden zwei Möglichkeiten bleiben. Entweder schliessen sie sich der Konkurrenz an oder vergeben die Mandate an eine externe Firma wie beispielsweise die Consalis. Oder sie bauen selber eine Organisation auf.

Letzteres tat Villmergen, und die eingangs erwähnten ausgetretenen Gemeinden schlossen sich nach fünfjähriger Auslagerung ihrer Fälle an die Consalis im Jahr 2021 zum KESD Mutschellen-Kelleramt zusammen. Corboz gab zu bedenken, dass die wichtigste Frage einer Gemeinde, die mit einem Austritt liebäugle, sei: «Wie viele Fälle haben wir überhaupt?»

Es brauche eine gewisse Vorlaufzeit, man müsse in Manpower und Räumlichkeiten investieren. Seiner Meinung nach benötige ein Dienst fünf bis sechs Beistandspersonen. «Ansonsten ist das Klumpenrisiko gross, wenn jemand ausfällt. Es besteht dann die Gefahr einer Überlastung des restlichen Personals», so Corboz.

Trugschlüsse beim Aufbau eines eigenen Dienstes

Der Gerichtspräsident wies auch darauf hin, dass der Markt an Fachpersonen, also qualifizierten Beiständen, praktisch ausgetrocknet sei. Die Gemeinden müssten etwas bieten, damit Interessierte ins Freiamt kommen würden.

Für Corboz gibt es zudem einige Trugschlüsse, denen Gemeinden vor einem Austritt unterliegen könnten. «Bessere Qualität des Diensts zu einem günstigeren Preis zu erhalten. Das haben wir noch nie erlebt», sagte er. Zudem verneinte er beispielsweise einen möglicherweise grösseren Einfluss des Gemeinderats auf Mandate.

Die Übergabe von Mandaten an einen neuen KESD kann zuweilen länger dauern. Erst diesen Frühling seien die letzten Mandate der Consalis an den KESD Mutschellen-Kelleramt übertragen worden. Corboz gab den anwesenden Abgeordneten und Gemeindevertretenden zum Schluss den Ratschlag: «Allfällige Probleme lieber intern lösen als selber einen Dienst führen.»