Beziehung zur Kundschaft spiegelt sich im Büro wider: Immobilienagentur Räber Immo ist umgezogen

Wenn es in den eigenen vier Wänden zu eng wird, macht sich Räber Immo gewöhnlich für ihre Kundschaft auf die Suche nach einem neuen Zuhause. Nun hatte für einmal das Murianer Familienunternehmen selbst Bedarf nach einem grösseren Büro – und wurde im Geschäftshaus am Chreisel in Muri fündig.

In den vergangenen Jahren hat sich das Murianer Zentrum zunehmend von der Marktstrasse in Richtung Kreisel verschoben. «Wir sind glücklich und dankbar darüber, an so zentraler Lage tätig sein zu dürfen», sagt Geschäftsführer Thomas Räber. «Unser neues Büro ist nicht mehr über zwei Stockwerke verteilt, sondern auf einer Etage. Dank der neuen Räumlichkeiten können wir unseren Kunden künftig einen besseren Service bieten.»

Ihrem Motto bleiben sie trotz Umzug treu

Räber Immo ist ein Familienbetrieb, spezialisiert auf die Bewertung und den Verkauf von Immobilien sowie die Verwaltung von Liegenschaften. Im Jahr 2012 stieg Thomas Räber bei E. Morf Immobilien ein, 2014 hat er die Firma käuflich übernommen, seit 2016 trägt das Unternehmen den heutigen Namen Räber Immo.

Langjährige Erfahrung sowie der wertschätzende Umgang mit Kunden zeichnen das mittlerweile zehnköpfige Team aus. «Wir begleiten unsere Kunden ganzheitlich – vom unverbindlichen Gespräch bis zur Unterschrift auf dem Kaufvertrag», sagt Tochter Fabienne Räber, die als stellvertretende Geschäftsführerin im Unternehmen tätig ist. «Wir legen grossen Wert auf nachhaltige Beziehungen. Denn uns ist es wichtig, dass sich Verkäufer, Käufer und Räber Immo auch nach Vertragsabschluss einen guten Umgang pflegen.»

Dieses offene Verhältnis, das das Unternehmen mit seinen Kunden pflegt, soll sich auch im neuen Büro der Firma widerspiegeln. «Der Kunde soll spüren, dass es bei uns familiär und professionell zugleich zu- und hergeht», erklärt Thomas Räber. Das Murianer Unternehmen erfüllte in den vergangenen Jahren die unterschiedlichsten Wohnträume für ihre Kunden. Neu an der Zürcherstrasse 1 in Muri lokalisiert, kann das Team Räber Immo mit Stolz sagen: «Hier sind wir zu Hause.» (az)