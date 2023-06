Bettwil Schon jetzt 27 Prozent eigener Strom: Bettwil ist auf dem Weg zur ersten stromautarken Gemeinde der Schweiz Die Gemeindeversammlung diskutiert die Neuausrichtung der Elektrizitätsversorgung der Gemeinde und freut sich über die steigende Zahl von Photovoltaikanlagen im Dorf. So macht auch für den Gemeinderat ein Verkauf der Elektra derzeit keinen Sinn. Ja auch zu Kredit für Beteiligung an interprofessioneller Hausarztpraxis.

Spielt bei der Stromversorgung in Bettwil noch immer eine Rolle: Transformatorenhäuschen im Hinterdorf. Bild: Walter Christen

Bettwil ist auf dem besten Weg, die erste stromautarke Gemeinde der Schweiz zu werden. Dies wurde an der Gemeindeversammlung in der Diskussion um die Neuausrichtung der Elektrizitätsversorgung der Gemeinde festgestellt.

Es sind grosse Anstrengungen und der Wille zum Beschreiten neuer Wege bei der Energiebeschaffung vorhanden. Schliesslich genehmigten die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung die präsentierte Neuausrichtung der Elektrizitätsversorgung der Gemeinde nach einigen Diskussionen sehr deutlich.

Eigene Stromproduktion in der Gemeinde beträgt 27 Prozent

Rund 27 Prozent beträgt gegenwärtig der in Bettwil selber produzierte Anteil elektrischer Energie. Und die Menge der Eigenproduktion wird weiter zunehmen. Schliesslich werden von immer mehr Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümern Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen. Damit dem massiven Strompreisanstieg entgegengewirkt werden kann, wurde für drei Jahre eingekauft, um damit einen Durchschnittswert auf den Energiepreisen zu erzielen. Ausserdem wird der Grundpreis für die Zählermiete auf die Hälfte reduziert.

Zusätzlich hat der Gemeinderat Bettwil, gemeinsam mit der Elektra-Kommission und nach rechtlichen Abklärungen, entschieden, für dieses Jahr auch auf die Netznutzungskosten zu verzichten. Die Strompreise konnten dadurch weiter gesenkt werden und betragen für die klassischen Verbraucher beim Hochtarif 36 Rappen pro Kilowattstunde (kWh) und beim Niedertarif 33 Rappen. Zu erwähnen ist, dass die Elektra ohnehin beabsichtigt, den Hoch- und Niedertarif abzuschaffen und ab 2024 einen einheitlichen Strompreis einzuführen.

Bei der jüngsten Gemeindeversammlung in Bettwil gab es erstmals eine Sprachaufzeichnung. Bild: Walter Christen

Verkauf der Elektra macht keinen Sinn

Für den Gemeinderat Bettwil ist klar, dass ein Verkauf der Elektra derzeit keinen Sinn macht, sondern die Anstrengungen für eine eigenständige und zukunftsgerichtete Energiestrategie behindern würde. Zudem wird sich die Strompreisentwicklung in den kommenden Jahren, nach Angaben des Gemeinderats, dank der neuen Einkaufsstrategie auf einem tieferen Niveau stabilisieren.

Gemeindeammann Peter Keusch, der 69 der insgesamt 489 Stimmberechtigten zur Rechnungsgemeindeversammlung willkommen hiess, wies in seiner Begrüssung darauf hin, dass der Versammlungsverlauf aufgezeichnet werde, wie es an den Gemeindeversammlungen an sehr vielen anderen Orten inzwischen auch gang und gäbe sei.

Einführung von Tempo 30 wird nächstens traktandiert

Sämtliche gemeinderätlichen Anträge wurden von der Versammlung gutgeheissen, unter anderem neben der erwähnten Neuausrichtung der Elektrizitätsversorgung auch die Rechnung 2022 und ein zinsloses Darlehen von 10’000 Franken für die Beteiligung an der interprofessionellen Hausarztpraxis Muri Plus.

Unter Verschiedenem wurde über die Verkehrsberuhigung auf Bettwils Quartierstrassen diskutiert und vereinbart, dass an der nächsten Gemeindeversammlung die Einführung von Tempo 30 traktandiert wird. Peter Brütsch, der nach 13 Jahren, davon 10 Jahre als Vizeammann, im August aus dem Gemeinderat zurücktritt, wurde verabschiedet.