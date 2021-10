Bettwil Riskantes Überholmanöver führt zu Unfall: Eine Person verletzt, zwei Ausweise weg Ein Motorrad-Lernfahrer hat am Samstag bei Bettwil an einer übersichtlicher Stelle ein Auto überholt. Dabei ist es zur Kollision gekommen, wobei sich der junge Mann leicht verletzt hat.

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 16.30 Uhr auf der Muristrasse in Bettwil, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Obwohl dem jungen Mann die Kuppe auf Höhe der Waldhütte die Sicht erschwerte, setzte er dort zum Überholen eines Autos an. Prompt wurde er dabei von einem entgegenkommenden Wagen überrascht. In der Folge stiess er mit beiden Autos zusammen.

Der 19-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Er wurde durch eine Ambulanz betreut. An allen Fahrzeugen entstand beträchtlicher Schaden. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den Motorradfahrer an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Lernfahrausweis ab. Diesen besass er erst seit wenigen Wochen.

Seinen Führerausweis abgeben musste auch der 71-jährige Fahrer von einem der beteiligten Autos. Bei ihm stellte die Kantonspolizei fest, dass er deutlich alkoholisiert war.

