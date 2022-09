Bettwil Pferdefest auf dem Lindenberg feiert sein Jubiläum – neu mit einem Ponytrail Der Reitverein Lindenberg organisiert seit 10 Jahren auf dem Erushof in Bettwil ein grosses Happening. Am Samstag, 24. September findet die Veranstaltung mit 200 Pferden wieder statt.

Das Pferdefest zieht seit zehn Jahren regelmässig viele Besuchende aus der ganzen Schweiz ins Freiamt nach Bettwil. zvg

Vor 10 Jahren ging der Reitverein Lindenberg neue Wege. Die traditionelle Springkonkurrenz in Bettwil konnte nicht mehr durchgeführt werden. Die Sportreiterei hat sich sehr verändert. Die Wettkämpfe finden auf Sandplätzen statt und Springkonkurrenzen auf unebenen Grünplätzen waren passé. Also mussten neue Ideen her.

Der Reitverein Lindenberg hat sich für einen Anlass für Freizeitreiter entschieden – und hat dadurch viel Neues auf die Beine gestellt. «Wir freuen uns sehr, dass nach 10 Jahren immer noch die Teilnehmer für den Patrouillenritt aus der gesamten Schweiz anreisen und sich auf unser schönes Reitgebiet und das Fest freuen», heisst es in einer Mitteilung. Heute Samstag findet das Jubiläumsfest auf dem Erushof in Bettwil wieder statt.

Für Familien und Besuchende würden sie sich immer gerne wieder etwas Neues einfallen lassen. Wie dieses Jahre den Ponytrail. «Um Kindern und nicht «Rösseler»-Erwachsenen den Zugang zu Pferden zu erleichtern haben wir einen Themenweg rund ums Pferd entwickelt. Das Pferd ist ein wunderschönes und kräftiges Tier. Der Umgang mit dem Pferd ist mit viel Aufwand verbunden», erklärt der Reitverein Lindenberg.

Wissenswertes rund ums Pferd auf einem Kilometer

Wie viel Wasser pro Tag trinkt ein Pferd? Wie viel Futter und welches Futter braucht es? Hufpflege und Hufbeschlag? Solche Themen werden auf dem Ponytrail in Szene gesetzt. Auf einem Weg von ca. einem Kilometer Länge kann man viele Posten besuchen und den Trail absolvieren. Check In ist ab 10 Uhr möglich und bis 16 Uhr. Der Ponytrail ist gratis.

«Unsere gedeckte Festwirtschaft mit Biergarten und Finish-Bar freut sich sehr auf zahlreiche Gäste. Es werden lokale Spezialitäten serviert und neu wird auch eine Bar mit speziellen Sitzgelegenheiten, auf die man gespannt sein darf, eröffnet», beschreiben die Organisierenden weiter.

Für die Kinder gibt es ein gratis Karussell, Ponyreiten und sonstige Spielmöglichkeiten. Der Reitverein erwartet wiederum mehr als 200 Pferde, welche am Gymkhana oder auf dem Patrouillenritt gesehen werden können. (az)