Bettwil Nach Schock um hohe Strompreise: Bettwil will den Steuerfuss um 5 Prozent senken Dass die Steuern in der Gemeinde Bettwil gesenkt werden können, zeichnete sich schon etwas länger ab. Nun kommt dieser Schritt wohl genau zur richtigen Zeit. Denn 2023 werden die Stromkosten im Dorf mehr als doppelt so hoch sein wie bisher.

Die Strompreise in der Gemeinde Bettwil steigen zwar 2023 stark an. Jedoch sollen auch die Steuern um 5 Prozent gesenkt werden. René Meier

Für den Strom, den sie im nächsten Jahr verbrauchen werden, müssen die Bettwilerinnen und Bettwiler tief in die Tasche greifen. Zweieinhalbmal so viel wie bisher müssen sie 2023 hinblättern. Die Rechnung eines durchschnittlichen Haushalts, der bisher 765 Franken pro Jahr bezahlt hat, beträgt ab kommendem Jahr 2025 Franken.

Mit diesem Preisanstieg des Gesamtstroms von 164 Prozent gehört Bettwil zu den Spitzenreitern im Freiamt. Doch gibt es für die Bevölkerung der höchstgelegenen Aargauer Gemeinde trotzdem finanziell positive Neuigkeiten. Denn wie der Gemeinderat nun verkündete, wird er an der kommenden Gemeindeversammlung vom Freitag, 25. November, eine Senkung des Steuerfusses beantragen.

Gleich um 5 Prozent soll dieser reduziert werden und ab 2023 neu nur noch 102 anstatt wie bisher 107 Prozent betragen. Dass dieses Vorhaben ein Entgegenkommen für die stark ansteigenden Strompreise ist, kann Gemeindeammann Peter Keusch nicht bestätigen. «Grundsätzlich hat das nichts miteinander zu tun. Dass der Steuerfuss gesenkt werden soll, war schon vor diesem kleinen Desaster mit den Strompreisen klar», erklärt er.

«Wir sind immer haushälterisch mit unserem Geld umgegangen»

In den vergangenen Jahren durften sich die Verantwortlichen der Gemeinde Bettwil mehrfach über positive Abschlüsse freuen. «Wir sind immer haushälterisch mit unserem Geld umgegangen», nennt Keusch den Grund für die schwarzen Zahlen. Man habe Projekte wie notwendige Sanierungen an Strassen oder Werkleitungen zwar immer umgesetzt. Gleichzeitig habe man aber auch immer abgewogen, wie viel tatsächlich nötig sei, und nirgends überbordet.

«Wir wollten nicht, dass es uns einmal wie jenen Gemeinden geht, die plötzlich die Steuern erhöhen müssen und trotzdem noch in den roten Zahlen stehen», sagt der Ammann. Dank diesem Grundsatz sei die Gemeinde Bettwil heute gut aufgestellt. Er ergänzt:

«So ist die Steuersenkung doch eine Geste, mit der wir der Bevölkerung aufgrund der Strompreise entgegenkommen können und wollen.»

Der Auslöser für diesen Antrag kam jedoch nicht nur aus dem Gemeindehaus, sondern auch aus der Bevölkerung. «Aufgrund mehrerer Meldungen von teilweise guten Steuerzahlern aus dem Dorf haben wir eine Senkung überprüft. Dabei haben wir festgestellt, dass eine solche gut machbar ist», erzählt Keusch. Natürlich habe der Gemeinderat aber auch schon zuvor darüber diskutiert, «welche Gemeinde möchte das schon nicht».

Gemeinderat überlegt sich weitere Gesten für die Bevölkerung

Der Bettwiler Gemeinderat ist sich im Klaren darüber, was die enorme Steigerung der Strompreise für ihre Einwohnerinnen und Einwohner bedeutet. «Wir überlegen aktuell, was wir zusätzlich noch machen können, um den Leuten entgegenzukommen», verspricht Peter Keusch.

Was genau in diesem Rahmen zu Stande komme, das möchte der Gemeindeammann erst an der Versammlung in einem Monat bekanntgeben.

Weiter steht dann unter anderem auch die Erhöhung des Stellenplafonds der Gemeindeverwaltung um 0,15 auf 2,25 Vollzeitstellen auf der Traktandenliste. Auch über den Beitritt der Einwohnergemeinde in die selbstständig öffentlich-rechtliche Anstalt Forstbetrieb Lindenberg per 1. Januar 2023 wird abgestimmt.