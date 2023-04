Bettwil «Es wird mit echten Säbeln gefochten und echter Rum gesoffen» – Piraten stürmen die Bettmuher Theaterbühne Volleytheater Bettwil lädt diese und nächste Woche zur nächsten Komödie in die Mehrzweckhalle. Das Stück «Besch Pirat?» hat erneut der Sarmenstorfer Ady Meili geschrieben.

Szene aus dem Theater «Besch Pirat?» vom Volleytheater Bettwil 2023 –ganz links Autor Ady Meili. Bild: zvg

Beruflich sorgt der Sarmenstorfer Ady Meili mit seiner Fahrwanger Meili Production AG – unter anderem – dafür, dass seine Kundinnen und Kunden auf den speziellen Fanello-Matratzen möglichst flach und ruhig liegen. In seiner Freizeit hat er ganz offensichtlich einen Hang zur schiefen Bahn.

Meili schreibt seit Jahren mit Leidenschaft Theater und führt diese zusammen mit den Laienschauspielerinnen und -schauspielern vom «VolleyTheater Bettmuh» regelmässig auf. Schon 2019 haben in «Möchtegängschster» kriminelle Elemente die Bühne der Bettwiler Mehrzweckhalle gestürmt, und auch beim aktuellen, dem mittlerweile sechsten von ihm geschriebenen Stück, tummeln sich dort finstere Typen.

Die Story spielt in einer Piratenbar und am Strand

«Besch Pirat?» heisst die Produktion, mit der die 13-köpfige verschworene Truppe – neun der Laienschauspielerinnen und -schauspieler gehören seit Jahren dazu, lediglich vier sieht man erstmals auf der Bühne – am Freitag, 21. April, Premiere feiert.

Es geht tief in die Karibik. Dort soll der gefürchtete Piratenjäger Woodes Rogers auf Geheiss der englischen Krone der Piraterie ein jähes und wenn nötig auch blutiges Ende setzen. Das Geschehen spielt in einer Piratenbar und am Strand, die Szenerie hat die Theatercrew wie üblich selber entworfen und auf der Bettmuher Bühne aufgebaut.

Theater schreiben und spielen als Familientradition

Auf die Piraterie gekommen ist Meili aus seinem Interesse an Geschichte überhaupt: «Irgendwie war das damals eine spannende Zeit. Ich habe mich damit intensiv befasst und erkannt, dass da viel Potenzial für Comedytheater steckt. Das ist bekanntlich das Genre, das ich seit jeher liebe und pflege.» Ein paar Figuren, die auf der Bühne auftreten, werde man sicher erkennen, sagt der Autor. Unter anderem einige aus dem bekannten Videospiel «Monkey Island».

Das Schreiben von Theaterstücken hat Ady Meili geerbt: Sein 2018 verstorbener Grossvater Hans Wälti war einer der bekanntesten Autoren von Schweizer Volkstheatern überhaupt und hat seinen Enkel bei dessen ersten Theaterversuchen vor bald 20 Jahren tatkräftig unterstützt und lange intensiv begleitet.

Mutter Rosmarie Meili gehört seit Anbeginn zur Bettmuher Theatertruppe, bei den ersten vier Aufführungen hat sie Regie geführt, mittlerweile steht sie zusammen mit ihren beiden Söhnen Ady und Marco selber auf der Bühne.

Über 80 Prozent der Plätze sind schon vergeben

«Besch Pirat?» – die Komödie in zwei Akten – verspricht laut Autor und Schauspieler Ady Meili viel Action: «Es wird mit echten Säbeln gefochten, es wird echter Rum gesoffen, es wird (kindergerecht, aber dennoch piratenmässig) geflucht, und es wird geschmust.»

Der Vorverkauf (www.volleytheaterbettmuh.ch) ist bestens angelaufen, rund 80 Prozent der verfügbaren Plätze sind laut Meili bereits gebucht. Wer die Bettwiler Piraten noch im Einsatz sehen will, muss sich also sputen. Aufführungen sind am 21., 22., 28. und 29. April jeweils um 20.15 Uhr und am 26. April um 19.30 Uhr.