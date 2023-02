Bettwil Ein Happy End nach Volg-Aus: Das Dorf erhält mit «smaak! fresh» wieder eine lokale Einkaufsmöglichkeit Mit seinem Konzept von «smaak! fresh» feiert Marc Taeschler bereits in Sarmenstorf Erfolg. Nun richtet er in Bettwil einen zweiten Standort des regionalen Marktplatzes ein. Nur etwa einen Monat nach der Schliessung der Volg-Filiale. Dabei war ein Ausbau gar nicht geplant.

Marc Taeschler und Martina Meili sind mit der Einrichtung des neuen «smaak! fresh»-Ladens schon weiter als geplant. Melanie Burgener

Wer regelmässig am Sonntagmorgen im «smaak! fresh» in Sarmenstorf sein Frühstück einkauft, weiss: Hier muss man schon mal ein paar Minuten mehr für einen Schwatz einrechnen. Denn im Laden am Lindenplatz ist man selten alleine. Gipfeli aus dem Dorf, frische Eier vom Bauernhof, dazu Obst und Gemüse aus der Region oder etwas Fleisch und Käse – das Angebot hat sich herumgesprochen.

«Es läuft super und ist wirklich eine erfreuliche Sache. Die Leute sind dankbar», sagt Marc Taschler. Er hat den «smaak! fresh» im Mai 2021 im «Mueterlihus» ins Leben gerufen. Sein Ziel war es, eine Art Marktplatz für Bauernhöfe und andere Lieferanten aus der Region zu schaffen, den diese als Plattform nutzen können.

«Zudem ist es eine Möglichkeit, dem Lädelisterben entgegenzuwirken», fügt Taeschler an. Als der Sarmenstorfer angefragt wurde, ob er in Bettwil einen zweiten Standort eröffnen würde, sei für ihn die Antwort deshalb klar gewesen. Und das, obwohl er eigentlich gar nicht vorhatte auszubauen.

Im Chäsihüsli in Bettwil wird am 4. März der neue Dorfladen eröffnet. Melanie Burgener

Nebst Hofprodukten gibt’s auch Waschpulver und Co.

Bis vor kurzem hatte Bettwil einen Laden, den Volg. Nachdem klar wurde, dass die Filiale trotz jährlichem Zustupf der Gemeinde nicht mehr rentiert, ging diese Ende Januar zu. Daraufhin wurden einige Bettwilerinnen und Bettwiler aktiv und fragten Taeschler, der im Dorf kein Unbekannter ist.

«Ich habe meine Lehre hier absolviert und habe viele Freunde in Bettwil», erklärt er und knibbelt einen Klebstreifen vom neuen Kühlschrank ab. Zwar sind die Tablare noch leer, trotzdem blickt er sich zufrieden im Chäsihüsli um. «Mit der Einrichtung sind wir schon viel weiter als geplant», freut er sich. «Das hier wird der ‹smaak›-Teil des Ladens.»

Im Raum nebenan türmen sich Alltagsprodukte wie Zahnpasta, Waschmittel oder Lebensmittel in Dosen sowie Chips. Mit diesem Angebot, das unter anderem auf Bitte des Gemeinderates entstand, unterscheidet sich der «smaak» Bettwil von jenem in Sarmenstorf.

Ansonsten bleibt aber alles gleich. Auch hier ist der Laden täglich rund um die Uhr geöffnet, die Lieferanten bestücken die Regale zum Grossteil selbst, bezahlt wird selbstständig, bar oder mit Twint. «Die Hauptlieferanten sind ebenfalls dieselben. Aber alles, was Bettwil liefern kann, kommt natürlich auch ins Sortiment», so Taeschler.

Ein paar Produkte stehen im Chäsihüsli bereits in den Regalen. Bis zur Eröffnung muss aber noch etwas an der Einrichtung gefeilt werden. Melanie Burgener

Deshalb wird «smaak» keine Umsatzprobleme haben

Dass der «smaak! fresh» nicht dasselbe Schicksal ereilen wird wie jüngst den Volg, davon ist er überzeugt. «Wir müssen nicht denselben Umsatz erreichen», erklärt er. Das Chäsihüsli gehört der Gemeinde. Zudem kann Taeschler durch das Selbstbedienungskonzept Personalkosten sparen.

Trotzdem gibt es auch in seinen Läden jemanden, der zum Rechten schaut. Seit Januar ist Martina Meili im «smaak»-Team. Sie wird zu Beginn die Kundschaft bei der Selbstbedienung betreuen oder zum Beispiel prüfen, dass Lebensmittelanforderungen eingehalten werden.

Auf Meili sei er ebenfalls durch Freunde aufmerksam geworden. «Es gab ein Telefon, ein Treffen, dann war das abgemacht. ‹Smaak›-Art halt, unkompliziert», lacht Taeschler. Er und Meili freuen sich auf die Eröffnung am Samstag, 4. März. «Da feiern wir uns selbst», schmunzelt Taeschler. «Aber eine Festbank und etwas vom Grill wird es auch geben.»