Bettwil «Die Küche ist heute das Herzstück des familiären Lebens»: Wie die Firma Brunner Küchen seit 50 Jahren die Schweiz prägt Seit einem halben Jahrhundert beliefert die Bettwiler Firma Brunner Küchen AG die Kundschaft mit kreativen Küchen. Zum Jubiläum blickt Geschäftsführer Adrian Bernhard auf Meilensteine der Geschichte zurück und erklärt, weshalb das Unternehmen so erfolgreich ist.

Exklusiv für Abonnenten

Geschäftsführer Adrian Bernhard in einem Teil der grossen Küchenausstellungsfläche von Brunner Küchen. Marc Ribolla

Tausende Menschen sind in den vergangenen Jahrzehnten wohl schon mit ihnen in Kontakt gekommen, ob bewusst oder unbewusst. Die Rede ist von einer Küche aus dem Haus des Bettwiler Familienunternehmens Brunner Küchen AG. Die Firma feiert dieses Jahr ihr 50-Jahr-Jubiläum. Was einst als Einmannbetrieb mit Firmengründer Ernst Brunner 1972 begann, ist heute ein KMU mit 50 Mitarbeitenden.

Ernst Brunner legte den Grundstein damals mit der Erneuerung der alten, unbenutzten Schreinerei seines Grossvaters Plazid Brunner. Und begann, seine eigenen Küchen zu planen und zu bauen.

Vor vier Jahren übergab Ernst Brunner die Führung des Betriebs seinen Töchtern Corinne Brunner und Erika Bernhard-Brunner sowie seinem Schwiegersohn Adrian Bernhard, der heute auch als Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident tätig ist.

Küche ist heute oft mit dem Wohnbereich verschmolzen

Im Laufe der Zeit hat sich das Küchengeschäft stark verändert. Das zeigt sich speziell beim Blick in die Ausstellungsfläche von Brunner, die mit rund 1000 Quadratmetern und mit 30 komplett ausgestatteten Küchen zu einer der grössten in der Schweiz gehört.

Bernhard sagt: «Früher war die Küche ein in sich geschlossener Raum, quasi wie ein Zimmer. Das hat sich total gewandelt. Mittlerweile ist sie offen gestaltet und oft mit dem Wohnbereich verschmolzen. Die Küche ist das Herzstück des familiären Lebens.»

Rund 30 komplett ausgestattete Küchen können besichtigt werden. zvg

Eine rasante Entwicklung habe es auch bei den Küchengeräten gegeben. Sei es mit Geräten wie dem Steamer oder später dem Combi-Steamer und mit der Digitalisierung. Heute kann man mit Apps direkt mit den Geräten kommunizieren und alles steuern. «Die Technik in der Küche steht nie still. Es geht immer vorwärts mit neuen Ideen, auch wenn man glaubt, nun sei alles Mögliche erreicht», meint Bernhard. Er erwähnt auch die enorm gewachsene Auswahl an Materialien, aus der die Kundschaft wählen kann.

Produktion von A bis Z in der eigenen Schreinerei

Brunner Küchen sieht sich als Trendsetter im Küchendesign und legt grossen Wert auf Qualität. Diese Philosophie wird in der 3500 Quadratmeter grossen Schreinerei gelebt. Der Geschäftsführer sagt:

«Wir können so arbeiten, weil wir von A bis Z noch alles selbst produzieren. So haben wir auch jederzeit die Qualität der Produkte selber in der Hand.»

In der Schreinerei wird bei Brunner Küchen alles von A bis Z selbst produziert. zvg

Ihr Anspruch sei es, das Innovative anzubieten und individuell auf die Bedürfnisse der Kundschaft einzugehen. Ob jemand zum Beispiel eher viel backt oder nur selten kocht, kann einen Einfluss auf die Gestaltung haben. «Eine Küche ist immer ein Gemeinschaftswerk zwischen uns und dem Kunden. Dadurch sind auch schon viele Freundschaften entstanden», blickt Bernhard zurück.

Die Kundschaft von Brunner Küchen kommt übrigens aus der ganzen Schweiz, vom Genfersee bis zum Bodensee oder von Basel bis ins Tessin. Jährlich produziert die Freiämter Firma laut Bernhards Angaben zwischen 300 und 400 Küchen. Im Schnitt wird also täglich eine Küche irgendwo eingebaut.

Mitten in Bettwil arbeitet die Firma seit 50 Jahren. zvg

Die Kunden würden sehr treu sein und die Brunner-Qualität schätzen, was angesichts der vielen Mitbewerbenden im Küchenbusiness nicht selbstverständlich ist. «Wir tauschen heutzutage Küchen aus, die wir vor 35 Jahren selber eingebaut hatten», zeigt sich Bernhard stolz.

Erster Mitarbeiter blieb der Firma 45 Jahre treu

Treu sind aber nicht nur die Kunden, sondern auch viele langjährige Mitarbeitende. Bernhard selbst begann seine Karriere bei Brunner im Jahr 1990 als Bankschreiner. Und der erste Mitarbeiter, den Ernst Brunner 1975 einstellte, wurde vor zwei Jahren nach 45 Jahren Firmentreue pensioniert. Die Firma investiert auch viel in die Weiterentwicklung und Ausbildung von Fachkräften. Aktuell werden sieben Lernende, darunter vier Frauen, in der Schreinerei ausgebildet.

Wirtschaftlich ist Bernhard übrigens mit der aktuellen Auftragslage für Brunner Küchen sehr zufrieden. Dank eines grossen Lagerbestandes an Holz, Beschlägen oder anderen Materialien kann gut gearbeitet werden. «Die grösste Herausforderung ist zurzeit aber sicher die Beschaffung der Küchengeräte bei den Herstellern», sagt Bernhard. Dies führt teilweise zu erhöhten Lieferfristen.