Bettwil Autofahrer verliert auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto – er muss mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden In Bettwil hat ein Autofahrer die Herrschaft über seinen Wagen verloren, weil die Strasse eisig gewesen ist. Der Fahrer prallte gegen ein anderes Auto und dann gegen einen Baum. Ein Rettungshelikopter flog den Unfallverursacher ins Spital.

In einer Linkskurve ausgangs Wald ist bei einem 32-Jährigen das Heck teilweise ausgebrochen. Im Anschluss hat der Fahrer auf der nassen Fahrbahn die Herrschaft über sein Auto verloren. Der Unfall hat sich am Montagnachmittag auf der Muristrasse ausserhalb von Bettwil zugetragen, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Der Lenker war von Buttwil her kommen in Richtung Bettwil unterwegs.

Am roten Kia entstand Totalschaden. Kapo AG

Sein Kia geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW-Transporter. In der Folge prallte der Kia seitlich gegen einen Baum. Der 32-Jährige war zunächst nicht ansprechbar, was den Rettungsdienst veranlasste, einen Rettungshelikopter anzufordern. Dieser flog den Verunfallten ins Spital.

Nach ersten Erkenntnissen seien seine Verletzungen jedoch nicht schwerer Natur. Der Lenker des VW blieb gemäss Polizeiangaben unverletzt. Am Kia entstand Totalschaden. Auch der VW wurde beschädigt. (cri)

