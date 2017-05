Ein weisses Schaf kickt mit seinen Hinterhufen ein schwarzes Schaf aus der Schweiz. Ein Bild, das die SVP immer wieder für ihre Kampagnen braucht, ein Bild, das sich in den Köpfen festgekrallt hat. Die meisten ihrer Schüler würden sich nicht für Politik interessieren, bedauert Matilde Russo, Teamleiterin an der kantonalen Schule für Berufsbildung (ksb) in Wohlen. Doch: «Von den Politikampagnen der SVP fühlen sich viele angegriffen.» Viele Schüler und Schülerinnen der ksb haben selber einen Migrationshintergrund.

Diese persönliche Betroffenheit versucht die Schule auszunutzen, um bei den Jugendlichen das politische Interesse zu entfachen. Darum wird bei den alljährlichen Podiumsdiskussionen häufig ein Thema zurückgegriffen, das sich um Ausländerfragen dreht. Vor drei Jahren haben die Schüler im Casino Wohlen über die Masseneinwanderungsinitiative diskutiert, dieses Jahr über «Integration». Was bedeutet sich erfolgreich integrieren? Und wie können, die damit mit sich bringenden sozialen und gesellschaftlichen Spannungen gelöst werden? Darüber diskutierten auf der Bühne Forscherin Stefanie Tamara Kurt, zusammen mit den Nationalräten Ruth Humbel (CVP), Yvonne Feri (SP) und Walter Wobmann (SVP). Geleitet wurde die Diskussion von Mathias Küng, Politikchef Aargau bei der Aargauer Zeitung.

Interessierst du dich für Politik?