Betroffener schreibt Buch über ADHS – das sind seine drei wichtigsten Tipps

Heute ist Schnitter selbstbewusst und beherrscht. Es sei aber ein steiniger Weg gewesen. «Da ein ADHS-Kind reizüberflutet ist, kann es sein Wissen schlecht abrufen. Das führt zu schlechten Schulnoten. Ich habe es jedoch vom Schulversager zum Unternehmer geschafft», sagt er. Schnitter führt Vorträge und Einzelcoachings durch. Zielgruppen sind Eltern, Schüler und Lehrpersonen. In seinen Seminaren diskutieren diese, wie man mit ADHS leben kann.

«Um mehr Menschen zu helfen, entschloss ich mich Anfang Jahr dazu, ein Buch mit Ratschlägen und Strategien zu schreiben», erklärt Schnitter gegenüber der «Aargauer Zeitung». Im September hat er sein Buch unter dem Titel «AnD(H)erS» veröffentlicht. Über hundert Exem­plare des rund 90-seitigen Buchs habe er mittlerweile bereits verkauft.

Verständnis und Akzeptanz für ADHS schaffen

In seinem Erfahrungsbericht erzählt Schnitter autobiografisch von seiner Kindheit und dem Erwachsenwerden. «Damit will ich mehr Verständnis und somit Akzeptanz für ADHS schaffen», sagt er. «Vor 40 Jahren war das Defizit in der Gesellschaft tabuisiert. Heute weniger – doch es bleibt noch viel zu tun.»