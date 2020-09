«Besser ein kleiner Beitrag, als kein Beitrag» – Motion fordert 50'000 Franken für Flüchtlingslager

Die Gemeinde Wohlen soll 50'000 Franken für den Wiederaufbau des Flüchtlingslagers Moria auf der griechischen Insel Lesbos bezahlen. Das fordern vier Einwohnerrätinnen und -räte der CVP. «Die Bilder des abgebrannten Flüchtlingslagers Moria in Griechenland mit den tausenden Erwachsenen und Kindern, die jetzt unter freiem Himmel auf der Strasse leben müssen, machen uns alle betroffen», schreiben sie in ihrer dringlichen Motion. «Klar ist auch: Es muss rasch gehandelt werden, zumal der Winter nicht mehr lange auf sich warten lässt und auch in Griechenland mit tiefen Temperaturen gerechnet werden muss.»

Bilder zum Brand im Flüchtlingslager: