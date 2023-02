Besenbüren Spaziergänger nutzen verbreiterte Kurve als Parkplatz und blockieren Lastwagen – jetzt greift die Gemeinde durch Ende 2021 wurde die Strasse Steineberg in Besenbüren verbreitert. Das Ziel war es, dass grosse Lastwagen ohne Probleme um die Kurve fahren können. Die Verbreiterung wird nun allerdings auch als Parkplatz genutzt. Nun wollen die Gemeinde und die Senag Automobile diesem Treiben ein Ende setzen.

Verbote und Schilder im Strassenverkehr sind allgegenwärtig. Auch an Stellen, wo man sie nicht vermutet, kann plötzlich ein rot-blaues Parkverbotsschild auftauchen. So auch in Besenbüren: Dort sorgt eine Strassenverbreiterung für rote Köpfe. Und das nicht mal im Ortskern, sondern nördlich davon. In Kurve Steineberg–Steinemoos soll so bald wie möglich ein Halteverbot gelten. Es sei nicht im Sinne des Erfinders, dass dort Autos abgestellt werden, sagt Gemeindeammann Mario Räber.

Gemeindeammann Mario Räber. Bild: Nathalie Wolgensinger

Doch wie kam es dazu? Laut Gemeinderat Thomas Lang musste die Strasse gegen Ende 2021 verbreitert werden, damit die Sattelschlepper der dort ansässigen Unternehmen die Kurve kriegen. Zuvor war die 90-Grad-Kurve für grosse Lastwagen nur sehr schwer zu befahren. Teilweise mussten sie sogar über den Acker fahren.

Um diese Stelle geht es:

Seit dem Ausbau werde die Strasse aber als Parkplatz missbraucht. Wahrscheinlich von Personen, die im Wald spazieren gehen, vermutet Lang. Daher sehe sich die Gemeinde Besenbüren dazu gezwungen, ein Halteverbot zu erlassen. Ein Parkverbot hätte laut Lang vielleicht auch gereicht. Die Gemeinde will aber sichergehen. «Wir wollen, dass dort wirklich niemand anhält», sagt er auf Anfrage.

Rückmeldungen habe die Gemeinde vor allem aus der Bevölkerung und nicht etwa von den Unternehmen bekommen. Der Gemeinderat habe mehrfach Fotos von dort parkierten Autos zugestellt bekommen, welche die Strasse für Lastwagen unpassierbar machen würden. Die Lastwagenfahrerinnen und -fahrer hätten in solchen Fällen warten müssen, bis das Auto wegfährt. Gemeinderat Lang betont: «Die Strasse muss frei sein.»

So sollte es eigentlich in der Kurve aussehen: keine parkierten Autos. Im Hintergrund das bereits errichtete Halteverbot der Gemeinde. Bild: Alessandro Crippa

Nahegelegene Garage nervt sich ebenfalls, hat aber einen Lösungsansatz

Ins gleiche Horn wie der Gemeinderat bläst auch Ruedi Senn, der bei der Senag Automobile AG in der Geschäftsleitung ist. Die Garage befindet sich nur unweit der verbreiterten Kurve, die in Absprache mit der Gemeinde erstellt worden ist. Senn ist über die ungebetenen Parkierer nicht gerade erfreut. Er hat das Halteverbot deshalb mit der Gemeinde zusammen initiiert und sagt auf Anfrage: «Der Kurvenausbau ist für die Lastwagen, die Autos zu uns bringen.» Dass nun Spaziergänger die Kurve als Parkplatz benutzen, bezeichnet Senn als «Zweckentfremdung». Dem müsse man «einen Riegel schieben», sagt er.

Früher hätten die Leute, die für einen Spaziergang über die Strasse Steineberg gefahren sind, beim Schützenstand oder bei der Deponie parkiert. Doch es gibt Lösungen und Ruedi Senn will auch selbst gleich Hand bieten. Er sagt: «Bei uns vor der Ausstellungshalle hat es auch einige Parkplätze, die man benutzen könnte.»

Einsprachen gegen das Verbot können in den kommenden 30 Tagen schriftlich beim Gemeinderat Besenbüren eingereicht werden. «Die Einsprache muss einen Antrag und eine Begründung enthalten», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.