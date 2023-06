Besenbüren «Solche Pläusche können wir uns nicht leisten»: Bevölkerung lehnt Initiative für breitere Strassen und Trottoirs an der Gmeind ab Die Stimmbürger aus Besenbüren beschäftigten sich an der Gemeindeversammlung mit grossen Kreditbeträgen. Die 81 Anwesenden entschieden über Investitionen von beinahe zwei Millionen Franken. Die im Vorfeld diskutierte Initiative über breitere Strassen, Trottoirs und Schulwegsicherheit wurde nach einem kurzen Beitrag des Initianten deutlich abgelehnt.

Besenbüren beschäftigte sich an der Gemeindeversammlung vom Freitag mit grossen Kreditbeträgen. Bild: Laura Koller

Zurzeit befindet sich Besenbüren finanziell in einer guten Lage, berichtete Vizeammann Alex Lötscher als er die Jahresrechnung zusammenfasste. Der Abschluss 2022 sei besser ausgefallen als vorgesehen. «Wir haben mehr Eigenkapital als gewohnt. Wir gehen aber nicht davon aus, dass es so bleibt», sagte er. Denn in den nächsten Jahren stehen mit der Sanierung des Gemeindehauses, Erschliessungen und weiteren Strassenarbeiten im Dorf grossen Investitionen an.

Erschliessung des Schachenwegs trotz Rückstellungsantrag bewilligt

Der Kreditantrag in der Höhe von 1,225 Millionen Franken für die Erschliessung des Schachenwegs und damit des Baugebiets «Widme» wurde mit einer grossen Mehrheit und einer Gegenstimme angenommen. Mit diesem Kredit soll die Strasse auf einer Länge von 143 Metern mit einer neuen Trinkwasserleitung, verlängerten Schmutzwasserleitung und mindestens einem Hydranten ergänzt werden.

Der Souverän stimmte auch über einen Rückweisungsantrag dieses Traktandums ab. Dieser stammte von Felix Huber, der später mit seiner Initiative für Schulwegsicherheit selbst vor der Versammlung stand. Er wollte den Kredit zurückweisen, weil er eine genauere Deklaration der ausgewiesenen Reserve wünschte. Die Anwesenden sahen keinen Grund für den Rückweisungsantrag und lehnten ihn mit 80 Stimmen zu einer Gegenstimme ab.

Initiant wollte nicht über seine Vorlage abstimmen

Hubers Initiative «Verpflichtungskredit für Schulwegsicherheit erhöhen durch genügend breite Strassen mit Trottoir und Sichtzonen» wurde von der Stimmbevölkerung ebenfalls mit 80 Stimmen abgelehnt. Dies war im Sinne des Gemeinderats, denn die Planungskosten und der Landkauf für das Projekt würden beinahe eine Million Franken kosten.

Dafür müsste die Gemeinde von 33 Grundstückbesitzerinnen und Grundstückbesitzern im Dorf Land kaufen, erklärte Gemeinderat Thomas Lang. Ein Stimmbürger sagte während der Diskussion: «Solche Pläusche können wir uns nicht leisten.»

Der Gemeinderat Besenbüren stand in der Gemeindeversammlung vom Freitag Rede und Antwort. Bild: Laura Koller

Über die Initiative und die Gegenargumente des Gemeinderats wurde bereits am Polit-Apéro vom 10. Mai informiert. Der Initiant wollte die Abstimmung verhindern, seiner Auffassung nach erfüllte das Traktandum die Anforderungen nicht und sei damit nicht verhandlungsfähig. Huber wollte mit seiner Initiative die Abstimmung über einen Verpflichtungskredit erzwingen und somit das gängige Vorgehen bei solchen Projekten umgehen. Gemeindeammann Mario Räber führte souverän durch das Traktandum.

Der Wechsel des Steueramts von Boswil nach Oberwil-Lieli war eine klarer Entscheid, die Anwesenden entschieden sich ohne Diskussion und mit einer grossen Mehrheit dafür. Grund für den Wechsel sind negative Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Ab dem 1. Januar 2026 kommen die Steuerrechnungen also von Oberwil-Lieli nach Besenbüren.

Gemeindefahrzeug und Dachsanierung sorgten für Diskussionsstoff

Für eine längere Debatte sorgte hingegen die Beschaffung eines neuen Gemeindefahrzeuges. Aktuell sind ein Aufsitzmäher und ein kleiner Traktor mit Pflug und Salzstreuer im Einsatz. Diese Geräte haben hohe Unterhaltskosten und viel Standzeit, erklärte Gemeinderat Lötscher. Deshalb sollte für 85’000 Franken ein neuer Traktor angeschafft werden, der zum Rasen mähen und für den Winterdienst verwendet werden kann. Für die Anwesenden war dies keine passende Lösung, ein Stimmbürger stellte einen Rückweisungsantrag. Dieser wurde mit einer grossen Mehrheit angenommen, der Gemeinderat wird deshalb andere Optionen prüfen.

Die Anwesenden diskutierten auch den Kredit von 660’000 Franken für die Dachsanierung des Gemeindehauses mit Montage einer Photovoltaikanlage. Ein Stimmbürger schlug vor, zeitgleich auch die Fassade zu sanieren, damit die Kosten für das Gerüst nur einmal anfallen. Nach Erklärungen zur Bausubstanz und den geplanten Etappen einigte sich die Versammlung auf den Ergänzungsantrag, dass die Westfassade als Teil der Dachsanierung gestrichen wird, wenn dies im zusätzlichen Kostenrahmen von 40’000 Franken möglich ist. Die Anwesenden stimmten dem ursprünglichen Traktandum und der Ergänzung zu.