Besenbüren Sie wollen keine Dauerbaustelle: Bevölkerung sagt klar Ja zur Sanierung der Dorfstrasse Gegen das Strassenprojekt im Besenbürer Hinterdorf wurde im Sommer das Referendum ergriffen. Dieses scheiterte nun an der Urne. Damit ist klar: Die Sanierung und der neue Stromanschluss können in einem Mal erledigt werden. Genau das, vermutet Gemeindeammann Mario Räber, war bei dieser Abstimmung ausschlaggebend.

Die Grossüberbauung im Besenbürer Hinterdorf ist noch in der Baubewilligungsphase. Doch nun ist klar: Die Strasse davor kann saniert werden. Marc Ribolla

Das Ergebnis ist klar: Mit 220 Ja- zu 65 Nein-Stimmen ist das Referendum gegen die geplante Sanierung der Dorfstrasse in Besenbüren an der Urne gescheitert. Und das, obwohl noch vor wenigen Monaten 99 Einwohnende ihre Unterschrift auf den Referendumsbogen setzten, der sich gegen den von der Gemeindeversammlung bewilligten Kredit von 1,95 Mio. Franken für das Projekt wehrte.

Ob es sich jene Besenbürerinnen und Besenbürer anders überlegt haben oder ob sie gar nicht erst an der Urne waren, ist nicht klar. Doch dass das Resultat zu Gunsten des vom Gemeinderat geplanten Projektes ausfallen wird, habe sich bereits im Vorfeld abgezeichnet, wie Gemeindeammann Mario Räber auf Anfrage erzählt.

«Demzufolge, was in den vergangenen Wochen im Dorf geredet wurde, war der Tenor, dass die Leute eher für das Projekt sind», sagt Räber. «Überrascht hat mich aber, dass der Kredit nun so deutlich angenommen wurde.» Einer der Hauptgründe für die vielen Ja-Stimmen sei wohl, dass man im Dorf keine ewige Baustelle wolle, so Räber.

Wäre das Referendum durchgekommen, hätten im betroffenen Bereich mehrmals Baumaschinen auffahren müssen. Zudem wäre die Chance auf eine gute Stromversorgung und andere Synergien verloren gegangen.

Gegner wünschten sich eine breitere Strasse und sicherere Schulwege

Im Bereich der Zentral- und der Dorfstrasse in Besenbüren werden mit der Grossüberbauung Obstgarten neue Einwohnerinnen und Einwohner zuziehen. Damit sie mit Strom versorgt sind, ist die Gemeinde dazu verpflichtet, in diesem Bereich des Dorfes unterirdische Leitungen zu legen.

Weil man dafür die Strasse aufreissen muss, soll gleichzeitig die Stromversorgung so erweitert werden, dass auch umliegende Häuser daran angeschlossen werden können. Auch Ab- und Sauberwasserleitungen müssen erneuert werden.

Weshalb sich jene Person, die das Referendum ergriffen hat, dagegen gewehrt hat, war im Abstimmungsbüchlein nicht ersichtlich. Bis zum Eingabeschluss habe sie keine Abstimmungsempfehlung bei der Gemeinde eingereicht. Ein paar Wochen später verteilte der Initiant des Referendums jedoch ein Flugblatt in die Haushaltungen, wie «Der Freiämter» berichtete.

Als Argumente nannte er, wie bereits vom Gemeinderat vermutet, dass die Strassenbreite auf fünf Meter erweitert werden soll, damit Autos und Busse oder Lastwagen kreuzen können. Auch die Punkte Schulwegsicherheit und Strassenraumgestaltung wurden genannt.

Strassenraumgestaltung kommt trotzdem

Eine neue Strassenraumgestaltung fällt mit dem Entscheid nun nicht weg. Das möchte auch der Gemeinderat umsetzen – jedoch im Rahmen der Bau- und Nutzungsordnung, die aktuell überarbeitet wird und sich noch zur Überprüfung beim Kanton befindet, wie Räber im August gegenüber der AZ erklärte.

Geplant sei, dass die Strassen im Gebiet Hinterdorf an Stellen, an denen das dafür notwendige Land bereits der Gemeinde gehört, verbreitert werden. Auch eine Tempo-30-Zone soll es geben sowie einen trottoirähnlichen Bereich für Zufussgehende. Dafür müsse man die Strasse aber nicht noch einmal aufreissen und könne das auch nach der Sanierung umsetzen, sagte Räber.

Nun steht aber zuerst die weitere Planung der Sanierung an. «Das Projekt wurde zwar durch das Referendum um etwa zwei Monate verzögert. Trotzdem sind wir froh, dass wir jetzt mit der Planung weiterfahren können und nicht nochmals von vorne mit einem neuen beginnen müssen», sagt Räber nach der Abstimmung. Wann die Bauarbeiten zur Sanierung beginnen, sei noch nicht festgelegt. «Wir möchten das mit der Überbauung koordinieren», so Räber. Diese befindet sich aktuell noch im Baubewilligungsverfahren.