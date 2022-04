Besenbüren Sie hat 500 Eier, und keines gleicht dem anderen: eine besondere Ausstellung zu Ostern im Dorfladen Seit 35 Jahren sammelt Ursula Häusermann aus Besenbüren Eier aus der ganzen Welt. Fasziniert von den verschiedenen Techniken, mit denen sie in Handarbeit verziert wurden, besitzt sie unterdessen rund 500 Stück. Einige davon stellt sie pünktlich zu Ostern im Dorfladen Besenbüren aus.

In diesem Frühling teilt Ursula Häusermann (Mitte) ihre Eiersammlung mit der Bevölkerung. Sie stellt rund 200 Stück im Dorfladen in Besenbüren aus. Melanie Burgener

«Es ist wirklich ein Übel mit dem Sammeln», sagt Ursula Häusermann und schaut lachend auf das lange Fensterbrett. Es ist doppelstöckig und dekoriert mit verschiedenen Ostereiern. Sehr vielen Ostereiern. «Insgesamt besitze ich rund 500 Stück, hier im Dorfladen habe ich aber nur gut 200 ausgestellt», sagt sie.

Die Besenbürerin sammelt seit 35 Jahren speziell verzierte Eier aus der ganzen Welt. «Meine damalige Nachbarin in Staufen hat mir einmal ihre Sammlung präsentiert. Kurz darauf begleitete ich sie nach Bern an eine Ostereierausstellung», erinnert sich Häusermann und fügt schmunzelnd an: «Und dann ist es passiert.»

Im Dorfladen in Besenbüren können einige der Ostereier aus Ursula Häusermanns Sammlung bestaunt werden. Melanie Burgener

Seither sammelt Häusermann leidenschaftlich Eier – die eigentlich überhaupt nicht nur an Ostern eine Bedeutung haben. «Die meisten stammen aus dem Osten. In der Ukraine, in Tschechien oder der Slowakei haben sie eine lange Tradition und gelten als Zeichen der Fruchtbarkeit», erklärt sie. «In Rumänien schenkt man der Braut deshalb ein Ei zur Hochzeit.»

Die Ausstellung wird noch eine Weile im Dorfladen bleiben

Häusermann besitzt bemalte, bestickte und vergoldete Eier. Solche aus Porzellan, Glas oder Stein. Die einen glitzern, die anderen haben ein Gesicht und Haare. Sie sagt:

«Es fasziniert mich, wie sie von Hand und mit so vielen verschiedenen Techniken gestaltet sind.»

Auch seien auf ihnen die verschiedenen Kulturen zu erkennen. «Jene Motive aus Afrika sind ganz anders als solche aus China oder Frankreich», so Häusermann.

Normalerweise bekommen nur Häusermanns Familie und ihre Gäste die besondere Sammlung zu sehen. Doch in diesem Frühling hat sie sich dazu entschieden, einige ihrer Eier im Dorfladen in Besenbüren auszustellen. Ende März war alles fertig aufgebaut. «Seither sind schon einige Leute vorbeigekommen, auch solche, die nicht im Dorf leben», freut sie sich.

Die Ausstellung kann am Gründonnerstag und am Karsamstag zu den Öffnungszeiten des Dorfladens bestaunt werden. Auch nach Ostern werden die Eier noch eine Weile auf den Fensterbrettern bleiben. Ursula Häusermann gibt Interessierten gerne Auskunft über die Herkunft und Macharten der kleinen ovalen Kunstwerke.