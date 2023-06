Besenbüren Bevölkerung ist unzufrieden: Gemeinde will jetzt das Regionale Steueramt nach Oberwil-Lieli wechseln Die Gemeinde Besenbüren plant den Wechsel des Steueramts von Boswil nach Oberwil-Lieli. Die Gmeind befindet darüber am 23. Juni. Gemeindeammann Mario Räber erklärt, wieso dieser Schritt gemacht wird.

Besenbüren verwaltet seine Steuern schon längere Zeit nicht mehr selbst im Gemeindehaus. Bild: Marc Ribolla

Seit vielen Jahren reichen die Besenbürerinnen und Besenbürer ihre Steuererklärung beim Regionalen Steueramt Boswil-Bünzen-Besenbüren ein. Dieses wird von der Gemeinde Boswil geführt. Doch damit soll bald einmal Schluss sein. Der Besenbürer Gemeinderat beantragt nämlich an der Gemeindeversammlung vom nächsten Freitag, 23. Juni, einen Umzug.

In Zukunft sollen die aktuell rund 370 Steuerpflichtigen ihre Steuerangelegenheiten beim Regionalen Steueramt Oberwil-Lieli abwickeln. Der Besenbürer Gemeinderat habe in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, dass in der Bevölkerung eine gewisse Unzufriedenheit über die Dienstleistungen des Boswiler Steueramts herrsche, heisst es in Gmeindsbroschüre.

Gemeindeammann Mario Räber führt gegenüber der Aargauer Zeitung dazu aus, ohne tiefer in die Details gehen zu wollen: «Es sind verschiedene Dinge, die den Ausschlag gaben. Einige Einwohner bemängelten zum Beispiel die lange Bearbeitungsdauer der Steuererklärungen.»

Wechsel bringt keine grossen Einsparungen

Räber legt Wert darauf, dass es keine generellen Probleme mit dem Boswiler Steueramt gibt. Aber er sagt auch: «Von Zeit zu Zeit muss man als Kunde eine Leistung hinterfragen und allgemein eine Gesamtbeurteilung machen. Aufgrund der negativen Rückmeldungen aus der Bevölkerung haben wir beschlossen, uns nach einer anderen Lösung umzusehen.»

Diese wurde nun mit dem Regionalen Steueramt Oberwil-Lieli gefunden. Laut Ammann Räber habe der Gemeinderat verschiedene Orte geprüft und Oberwil-Lieli hat sich als beste Option erwiesen. «Dort hat für uns das Gesamtpaket gestimmt, auch aufgrund der Grösse des Steueramts. Der Preis war nicht das Kriterium», sagt Räber.

In der Tat wird der Wechsel auf den Mutschellen für die Besenbürer nicht viel günstiger kommen. Der Richtpreis für die Dienstleistungen der Oberwil-Lieler liegt bei 51’000 Franken. Nach Boswil überwies Besenbüren im Schnitt in den vergangenen vier Jahren jährlich rund 54’300 Franken.

Vertrag beinhaltet eine zweijährige Kündigungsfrist

Stimmt der Besenbürer Souverän dem Steueramtswechsel zu, wird der Gemeinderat den Vertrag mit Boswil per Ende 2025 kündigen. Denn der bestehende Vertrag kann lediglich auf Ende einer Amtsperiode mit einer zweijährigen Kündigungsfrist aufgelöst werden. Ab dem 1. Januar 2026 beginnt die neue Amtsperiode 2026–2029.

Gemeindeammann Räber geht nicht davon aus, dass der beantragte Wechsel an der Gmeind zu Diskussionen führen wird. Das angebotene Gesamtpaket von Oberwil-Lieli passe und die dortigen Mitarbeitenden würden bei spezifischen Anliegen der Kundschaft, sprich dem Steuerzahlenden, auch nach Besenbüren kommen.

Photovoltaikanlage bei Sanierung des Gemeindehausdaches

Im Weiteren befindet die Gmeind nebst der Jahresrechnung 2022, die mit einem Plus von rund 75’000 Franken abschliesst, auch über Kredite für ein Gemeindefahrzeug (85’000 Fr.), die Erschliessung des Schachenwegs im Baugebiet «Widme» (1,225 Millionen Fr.) und über die Initiative für höhere Schulweg-Sicherheit.

Auf der Traktandenliste steht auch der Kredit über 660’000 Franken für die Dachsanierung des Gemeindehauses mit der gleichzeitigen Montage einer Photovoltaikanlage. «Es soll jetzt eine Aufdachanlage statt der ursprünglich angedachten Indachanlage geben. Wir haben das Konzept in den letzten Monaten nochmals leicht angepasst», sagt Ammann Räber. Damit die Anlage wirtschaftlich betrieben werden kann, sollen die Solarpanels nur dort erstellt werden, wo es vom Sonneneinfallswinkel her Sinn macht.