Besenbüren Apfel, Birne und Chriesi: Bald fahren die Bagger für die grosse Überbauung «Obstgarten» auf In Besenbüren starten nächsten Monat die Bauarbeiten für die neue Überbauung Obstgarten. Im Dorfzentrum entstehen in drei Mehrfamilienhäuser insgesamt 22 Wohnungen. Die Bauherrschaft erklärt das Konzept.

Noch weiden in diesen Tagen friedlich einige Kühe auf der grossen Wiese in der Nähe des Besenbürer Schulhauses. Doch schon bald müssen sie ihren Platz dort aufgeben. Auf dem rund 3600 Quadratmeter grossen Areal im Dorfzentrum erfolgt im August der Baustart zur grossen Überbauung «Obstgarten».

Sie besteht aus drei Mehrfamilienhäuser mit den bezeichnenden Namen Apfel, Birne und Chriesi. Auf die drei Häuser verteilen sich total 9 3½- und 13 4½-Zimmer-Wohnungen. Alle sind Eigentumswohnungen mit einer Nettofläche zwischen 86 und 120 Quadratmeter. Nach knapp zwei Monaten seit dem Verkaufsstart sind bereits zehn Wohnungen reserviert.

So werden die drei Häuser Apfel, Birne und Chrisi in Besenbürens Zentrum aussehen. Visualisierung: zvg

Als Bauherrschaft fungiert das Konsortium Obstgarten, das aus Philippe Hüsser (Hüsser+Partner Architekten, Muri), Sandro Vollenweider (Vollenweider Bau AG, Merenschwand) und Werner Keller (Elektro Keller Netz AG, Merenschwand) besteht. Die Baukosten des Projekts betragen rund 17 Millionen. Für den Verkauf ist die Immo-Küng in Muri mit Nicola Küng zuständig.

Im Sommer 2025 sollen die Häuser bezugsbereit sein

Bis die jetzige Realisierung der Überbauung in Besenbüren in Angriff genommen werden konnte, hat es einige Zeit gedauert. «Wir hatten das Land 2017 erworben und damals mit den ersten Planungen begonnen. Mittlerweile wurde der Gestaltungsplan rechtskräftig, an dem wir zusammen mit der Gemeinde partnerschaftlich gearbeitet hatten», sagt Hüsser. Die drei Obstgarten-Häuser sollen alle gleichzeitig im Sommer 2025 fertig und bezugsbereit sein.

Die Bauherrschaft mit Werner Keller (Elektro Keller Netz AG), Philippe Hüsser (Hüsser+Partner), Sandro Vollenweider (Vollenweider Bau AG) sowie Nicola Küng (Immo-Küng), zuständig für den Verkauf (von links). Bild: Marc Ribolla

Architektonisch fügt sich die Überbauung ins bestehende Besenbürer Ortsbild ein. Sie passt sich in der Höhe der abfallenden Hanglage an. Zwei der Häuser erhalten eine Holzverschalung als Fassade.

Nicht ohne Grund, denn der Obstgarten soll die Umgebung optisch aufnehmen. «Die Häuser sind als langgezogene Bauten mit einem Satteldach geplant und haben in ihren Abmessungen die typische Form eines früheren Freiämter Bauernhauses», führt Hüsser aus.

Im Innenbereich entsteht eine kleine, grüne Begegnungszone. Bild: Marc Ribolla

Strässchen zur Tiefgarage wird im Stil einer Hofzufahrt gestaltet

An die ländliche Umgebung des 650-Seelen-Dorfes soll auch die Erschliessung der Überbauung erinnern. Das Strässchen ab der Zentralstrasse zur Tiefgarageneinfahrt wird im Stile einer Hofzufahrt gestaltet. Ausserdem sei der Innenbereich mit sehr vielen Grünflächen geplant und soll eine Begegnungszone bilden.

«Die Überbauung richtet sich an alle Teile der Bevölkerung, von jung bis alt», sagt Hüsser zum möglichen Kaufzielpublikum. Im nördlichen Teil des «Obstgarten» führt zudem in Zukunft ein öffentlicher Fussweg direkt zum Schulhausareal.