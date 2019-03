Entscheid hat sich abgezeichnet

Der Entscheid kam allerdings nicht überraschend. Der gewerblich-industrielle Teil im bbz Freiamt ist seit Jahren stark rückläufig. 1989 waren es noch über 700 Lernende, die das damalige GIP in Wohlen besucht haben, aktuell sind es noch knapp 270. Das hat einerseits damit zu tun, dass der Kanton zwischenzeitlich verschiedene attraktive Berufsfelder aus dem Freiamt abgezogen und anderen Schule zugeteilt hat.

Anderseits haben traditionelle Berufe wie Bäcker und Metzger, die seit Urzeiten am bbz ausgebildet worden sind, stark an Attraktivität eingebüsst: «Im Schuljahr 2006/07 haben wir noch je zwei Metzger- und Bäcker/Konditorklassen geführt. Aktuell gibt es noch eine Klasse mit rund 20 Fleischfachleuten und eine Bäckerklasse mit vier bis fünf Lernenden», erklärt Philippe Elsener. In beiden Berufsfeldern sei der Einbruch in den vergangenen Jahren frappant und völlig gegenläufig zum kantonalen Berufsbildungstrend: «Von 2003 bis 2017 haben die gewerblichen Berufslernenden im Kanton um 19% zugenommen, laut Prognosen wird es bis 2040 eine weitere Steigerung um 18% geben. Bei den Fleischfachleuten und Bäckern im bbz hingegen hat sich die Zahl der Lernenden von 2003 bis 2017 um 25% verringert», verdeutlicht Paul Huwiler anhand der Statistik.