Berikon/Rudolfstetten Spar-Filiale schliesst per Ende Jahr – Zukunft des Standorts am Mutschellen ist ungewiss In wenigen Tagen endet die Ära des Detailhändlers Spar auf dem Mutschellen. Die Filiale in Berikon schliesst per 31. Dezember. Auf dem Areal entsteht – wie bereits bekannt – eine neue Überbauung.

Die eingeschossige Spar-Filiale Berikon, die auf Rudolfstetter Gebiet liegt. Die Bauprofile sind bereits ausgesteckt. Marc Ribolla

Die Kundinnen und Kunden der Spar-Filiale auf dem Mutschellen, beinahe direkt neben der grossen Kreuzung in Berikon, müssen sich in Kürze einen neuen Einkaufsort suchen. Denn die Tage des Ladens des Detailhändlers mit Sitz in St.Gallen sind gezählt. Auf Anfrage der AZ teilt die Spar-Medienstelle mit: «Der letzte Verkaufstag ist am 31. Dezember, der Abverkauf ist bereits im Gange.»

Das bisherige eingeschossige Ladenlokal, in dem der Spar eingemietet ist, wird abgerissen. Das entsprechende Baugesuch zum Abriss liegt seit Montag und noch bis am 18. Januar auf der Gemeindeverwaltung von Rudolfstetten-Friedlisberg auf.

Der Auszug des Spars kommt allerdings nicht überraschend. Seit rund einem Jahr ist im Detail bekannt, was die beiden Grundeigentümer auf dem Areal planen. Das Konsortium Mutschellenplatz bestehend aus Antonio Cerra sowie Roland und Thomas Fröhli von der Firma Elektro Fröhli AG möchte das rund 3300 Quadratmeter grosse Gebiet aufwerten.

Wohnungen, Gewerbe und ein Platz mit städtischem Flair

Im sogenannten Gebiet Bolleri-Nord ist eine moderne Überbauung mit Wohnungen, Gewerbe und einem Platz mit städtischem Flair vorgesehen. Im Januar diesen Jahres stellten die Eigentümer das Siegerprojekt Zauberwürfel der Aarauer Frei Architekten AG öffentlich vor.

Auch das Gebäude mit dem Verkaufsladen der Elektro Fröhli AG wird abgerissen werden. Marc Ribolla

Damals rechneten die Investoren im Optimalfall mit einer Baueingabe Ende Jahr oder Anfang 2022. Nun ist in einem ersten Schritt das Abrissgesuch publiziert worden, das auch das bestehende Gebäude der Elektro Fröhli AG mit dem Verkaufsladen umfasst. Das eigentliche Baugesuch für den Neubau folgt später, die Bauprofile mit den Dimensionen sind aber bereits ausgesteckt.

So soll das Bolleri-Areal am Mutschellenknoten in rund vier Jahren aussehen. Zwei Gebäude prägen den Platz. zvg (15. Januar 2021)

Laut der Projektpräsentation beinhaltet der Zauberwürfel je ein achtgeschossiges und ein viergeschossiges viereckiges Gebäude mit Tiefgarage. Geplant waren total rund 45 Mietwohnungen zwischen 1,5 und 4,5 Zimmern. Die Bauherren erwarteten einen Baubeginn im Frühling 2023 und die Realisierung spätestens im Frühling 2025.

Ersatzort für Spar bisher nicht gefunden

Noch länger erhalten bleibt der Verkaufsladen der Elektro Fröhli AG. Roland Fröhli sagt auf Anfrage: «Der Abriss wird frühestens 2023 stattfinden. Bis dahin bleibt alles beim Alten mit dem Laden.» Nach der Fertigstellung wird im Erdgeschoss eines der beiden Zauberwürfel-Gebäude der Elektro-Fröhli-Laden wieder einziehen.

Leer stehen wird der bisherige Spar-Laden bis zum Abriss jedoch nicht. Es zeichnet sich gemäss Roland Fröhli eine Übergangslösung mit einem regionalen Anbieter ab, der die wichtigsten Produkte des täglichen Bedarfs verkaufen wird. Dies wird aber wohl erst ab Februar der Fall sein.

Die Zukunft des Spars bleibt hingegen offen. Die Medienstelle erklärt dazu: «Einen geeigneten Ersatzstandort haben wir bisher leider nicht gefunden.» Damit wird es vorläufig keine Spar-Filiale mehr im ganzen Freiamt geben. Einzige Ausnahme ist der kleine Spar-Express-Shop bei der Avia-Tankstelle in Bremgarten, der im August eröffnete. Bis vor acht Jahren war Spar auch noch im Zentrum Ruedistette vertreten.