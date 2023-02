Berikon «Wir lassen die Leute nicht im Regen stehen»: Wieso die Gemeinde ihren eigenen Regenschirm kreiert Der Gemeinderat von Berikon hat einen Fotowettbewerb gestartet. Die schönsten Bilder aus dem Dorf, aufgenommen von der Bevölkerung, schaffen es auf den Beriker Regenschirm. Bisher lässt die Teilnahme jedoch etwas zu wünschen übrig.

Die Gemeinde Berikon lanciert eigene Regenschirme. Dafür ist die Einwohnerschaft nun dazu aufgerufen, die schönsten Ecken des Dorfes zu fotografieren. Mathias Förster

(1.11.2022)

«Wir lassen die Leute nicht im Regen stehen», sagt Stefan Bossard und lacht. Der Beriker Gemeindeammann und seine Ratskolleginnen und -kollegen nehmen diese Redewendung wörtlich. Bald gibt es für die Einwohnerinnen und Einwohner des Dorfes auf dem Mutschellen Beriker Regenschirme zu kaufen. Das Design können sie selbst mitgestalten.

Denn vor kurzem lancierte die Gemeinde einen Fotowettbewerb. «Gesucht werden Fotos, die im Gemeindegebiet entstanden sind, wie zum Beispiel die Kirche, ein Panorama von Berikon, das Gemeindehaus oder der Mattenhof mit Bergen und Nebelmeer», schrieb die Verwaltung dazu.

Nach Einsendeschluss am 1. März werden dann die schönsten acht Werke gekürt. Sie werden im Innern des Schirmes gedruckt, aussen wird das Gemeindelogo zu sehen sein. Das Endprodukt können die Berikerinnen und Beriker schlussendlich für den Preis von 25 bis 30 Franken kaufen.

Regenschirm eignet sich auch als Geschenk für Gäste

«Wir werden häufig von verschiedenen Lieferanten angeschrieben, die uns etwas verkaufen möchten», erzählt Stefan Bossard zur Entstehung der Idee. «Bei diesem Foto-Schirm dachten wir, dass das ein tolles Sujet wäre. Das ist doch etwas Lässiges», fügt er an. Zudem eigne sich das Produkt auch, um es an einem speziellen Anlass, beispielsweise an Gäste der Gemeinde, zu verschenken.

Als man sich dann auf die Suche nach passenden Bildern gemacht habe, sei man plötzlich unsicher geworden, welche Motive den Leuten wohl gefallen würden. «Deshalb haben wir einfach einen Wettbewerb ins Leben gerufen», so der Ammann.

Bisher stiess diese Aktion in der Bevölkerung aber noch nicht auf die vom Gemeinderat erhoffte Resonanz. Erst knapp zehn Bilder seien seit dem Start des Wettbewerbes bei der Gemeinde eingereicht worden. Die Verantwortlichen hoffen, dass bis zum Ende noch weitere folgen werden.

Schirme sollen bis zur Sommergmeind fertig sein

Noch bis am 1. März können Fotos, die im Gemeindegebiet entstanden sind und eine Mindestauflösung von 10 MB haben, bei der Abteilung Zentrale Dienste der Gemeinde Berikon per E-Mail an gemeinde@berikon.ch als ZIP-Dateiformat eingereicht werden.

Wann genau es die Beriker Schirme zu kaufen gibt, kann der Ammann nicht sagen. «Je nachdem, wie lange der Hersteller benötigt. Unser Ziel ist es aber, dass sie bis zur Sommergmeind Mitte Juni fertig sind», sagt Bossard und fügt lachend an: «Auch wenn wir hoffen, dass wir die Versammlung draussen bei trockenem Wetter durchführen können und es ein schöner Sommer wird.»