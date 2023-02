Berikon Wärmere Winter machen Holzschlag schwieriger – nun setzen Mutscheller Förster auf eine Seilbahn wie in den Bergen Der Forstbetrieb Mutschellen sucht nach Varianten, das Holz auf den vermehrt nassen Böden aus dem Wald zu schleppen. Eine Möglichkeit ist der Transport per Seilbahn. Zurzeit läuft eine solche Testaktion.

Ein Seilbahnschlitten auf Transportfahrt im Beriker Wald am Dienstagmorgen. Toni Widmer

Wie bringen wir das geschlagene Holz aus dem Wald? Eine Frage, die sich mehr und mehr Aargauer Forstbetriebe stellen müssen. Das Problem: Die Winter werden immer wärmer und es gibt kaum mehr längere Phasen, in denen die Böden gefroren sind. Mit dem heute üblichen schweren Gerät können die Waldböden oft kaum mehr befahren werden.

Und wenn, dann nur mit grossen Schäden, sprich: tiefen Furchen in den sogenannten Rückgassen. Christoph Schmid, der Leiter des Forstbetriebs Mutschellen, sagt: «In den letzten Jahren hat sich die Situation massiv verschlechtert. Die Böden sind praktisch nie gefroren. Ist das Wetter dann doch einmal ein paar Tage lang ideal, müssen wir vorab jene Holzschläge entlang von Waldrändern ausführen, zu denen wir nur über die Wiesen gelangen.»

Der Kanton hat ein Pilotprojekt lanciert

Die Sorgen der Aargauer Förster sind auch der Abteilung Wald des Kantons Aargau nicht verborgen geblieben. Sie hat deshalb 2022 das Projekt «Pilot Seilbahn» lanciert, das von der Fachspezialistin Iris Wehrli geleitet wird. «Wir wollen damit prüfen, ob es sich lohnt, für das Rücken von Holz bei schwierigen Bodenbedingungen auch im Flachland Seilbahnen einzusetzen, wie sie in Berggebieten schon länger üblich sind», erklärte Wehrli.

Zusammen mit einigen Aargauer Förstern sowie Mitarbeitern des WSL (Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft) hat sie am Dienstag im Beriker Wald einen Holzschlag besucht, der mittels Seilbahn geräumt worden ist.

«Wir haben in unserem Betrieb – vor allem auf unseren grossflächigen Hochplateaus in Berikon und Oberwil-Lieli – zum Teil extrem nasse Böden und sind dort mit der Befahrbarkeit massiv eingeschränkt. Deshalb haben wir uns an Projekten beteiligt, bei denen alternative Holzschlagsysteme getestet werden», erklärte Förster Christoph Schmid in der Begrüssung zur erwähnten Veranstaltung.

Ausprobiert worden ist auf dem Mutschellen einerseits das Holzrücken mittels Seilbahn, aber auch der vollmechanisierte Holzschlag unter dem Einsatz von sogenannten Vollerntern, die mit Moorraupen ausgestattet sind. Damit, so Schmid, könne der Bodendruck minimiert und auch heikles Gelände noch befahren werden, ohne massive Schäden zu verursachen.

Arbeiten an spezialisierten Unternehmer vergeben

Vor dem Einsatz der Seilbahn hat der Forstbetrieb Mutschellen mehrere Gebiete auf ihre Eignung für diese Art der Holzernte getestet. In zwei Beständen hat sich laut Christoph Schmid eine solche als möglich und sinnvoll erwiesen. Einer liegt in einem Waldstück oberhalb von Berikon.

«Wir haben dort einen alten Fichtenbestand stark verjüngt, der laut Betriebsplan eigentlich schon 2004 hätte massiv gelichtet werden sollen», erklärte Schmid. Beauftragt worden mit dem Holzschlag ist das spezialisierte Unternehmen Brülisauer AG aus Unterägeri. Dessen Chef Martin Schuler sass an der Demonstration persönlich auf dem Gebirgsharvester.

Martin Schuler von der Brülisauer AG demonstriert die Steuerung der Seilbahn. Toni Widmer

Damit wird das aus dem Wald geseilte Holz vor Ort gerüstet, das heisst entsprechend der zugedachten Verwertung als Industrie- oder Bauholz sortiert und auf die richtige Länge geschnitten. Im Einsatz stand in Berikon laut Schuler ein erst kürzlich angeschafftes, hochmodernes Kombi-Seilgerät, das sich dank seiner speziellen Konstruktion für die Arbeit in flachen Gebieten eignet. Dabei handelt es sich um ein Dreiseilsystem mit einem motorisierten Schlitten, der per Funksteuerung zwischen Holzschlag und Rüstplatz hin- und herfährt.

Kosten sind mit der Seilbahn deutlich höher

Für die Bedienung von Seilbahn und Gebirgsharvester sind dank neuster Technik lediglich zwei Mann nötig. Dennoch kostet diese Art des Holzschlags deutlich mehr als die herkömmliche Methode kosten würde: «Für einen Vollernter müssten wir hier mit rund 40 Franken pro Kubikmeter geerntetem Holz rechnen, die Seilbahn kostet mit rund 65 Franken pro Kubik das Anderthalbfache. Bei 400 bis 500 Kubik Holz schlägt das finanziell stark zu Buche», sagte Förster Christoph Schmid.

Die Holzrüstung erfolgte mit einem sogenannten Gebirgsharvester. Toni Widmer

Er zog eine erste gemischte Bilanz über den Seilbahneinsatz: «Das Verfahren ist sehr effizient und vor allem bodenschonend. Doch dürfte sich wegen des hohen finanziellen Aufwandes der Einsatz meiner Meinung nach nur dort lohnen, wo – beispielsweise nach einem Sturm – auf einer kleinen Fläche eine grosse Menge Holz anfällt.»

Eine Variante sieht Schmid in dem auf dem Mutschellen ebenfalls getesteten Einsatz eines mit Moorbändern ausgerüsteten Vollernters. «Optimal», erklärte der Förster weiter, «wäre für die Forstbetriebe im Flachland allenfalls eine kleinere Seilbahnvariante, die kostengünstiger betrieben werden könnte.»