Berikon Unbekannter fasst 72-Jährige an die Brüste und zerrt sie ins Gebüsch - Frau wehrt sich erfolgreich Ein Unbekannter hat in Berikon versucht, eine 72-jährige Frau sexuell zu nötigen. Das Opfer wehrte sich so heftig, dass der Mann von ihr abliess. Die Polizei sucht Zeugen.

Zum Vorfall kam es am Donnerstagmorgen um zirka 7.15 Uhr in Berikon. Die 72-Jährige passierte die Velounterstände beim Bezirksschulhaus, wo sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Als sie anhielt, trat der Mann unvermittelt von hinten an sie heran und fasste an ihre Brüste, schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung. Der Täter zerrte die Frau im Anschluss ins Gebüsch und versuchte, ihr die Hosen auszuziehen, worauf sich das Opfer mit Stossen und lautem Schreien wehrte. Schliesslich liess er von ihr ab und haute ab.

Die Frau blieb unverletzt. Der Täter konnte bis jetzt nicht gefasst werden. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Der Mann wird gemäss Polizeimeldung wie folgt beschrieben:

18 bis 20-jährig, 165-170 cm gross, sehr schlank, weisshäutig, sprach sehr gut Schweizerdeutsch mit unbekanntem Akzent, trug dunkle sehr kurze Haare, blaue Jeans sowie einen blau-schwarzen Pullover ohne Kapuze mit rundem Halsausschnitt

Personen, die Angaben zum Tatvorgehen oder zur gesuchten Person machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Aargau, Dezentrale Ermittlung Süd in Buchs (Tel. 062 835 80 26) zu melden.

