Berikon Neue Petition fordert: Sicherer Schulweg für Kinder dank Tempo 30 und einem Halteverbot entlang der Bahnhofstrasse In Berikon ist diese Woche eine Petition lanciert worden. Sie fordert vom Gemeinderat, dass er konkrete Massnahmen ergreift, um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler entlang des Boulevards an der Kantonsstrasse zu verbessern.

Die Bahnhofstrasse in Berikon, die K411, mit dem Boulevard im Bereich der Primarschule. zvg/Valérie Trüb

Zurzeit herrscht bei den und um die Schulhäuser in Berikon nur wenig Betrieb. Die Schülerinnen und Schüler der Primar- und der Kreisschule geniessen die letzte Ferienwoche. Dennoch stehen sie aktuell im Fokus. Seit Anfang Woche läuft auf der Webplattform openpetition.eu nämlich eine Petition. Lanciert hat sie die Berikerin Valérie Trüb, die auch Mutter von schulpflichtigen Kindern ist. Sie betitelt ihr Anliegen so: «Sicherer Schulweg für Beriker Kinder: Tempo 30 und Halteverbot.»

Man wolle handeln, bevor etwas Tragisches passiere, heisst es darin. Die Petition fordert vom Gemeinderat Berikon, dass er konkrete Massnahmen zur Förderung der Sicherheit der Schülerinnen und Schüler entlang des Boulevards an der Bahnhofstrasse und der Oberwilerstrasse, der K411, ergreift.

Dazu stellt die Initiantin bereits drei Massnahmen dar. Eine davon betrifft die Regulierung des Lastwagen-Durchfahrtsverkehrs. In der 1. Variante ist die Rede von einem LKW-Durchfahrtsverbot, ausgenommen Zubringer, und durchgängig Tempo 30 an der Bahnhof-/Oberwilerstrasse oder entlang der offiziellen Schulwege. Die 2. Variante wäre eine LKW-Durchfahrtserlaubnis und durchgängig Tempo 30.

Verkehrsaufkommen ist zu Schulzeiten hoch

Eine weitere Massnahme fordert ein Halteverbot auf dem Boulevard auf Höhe der Beriker Primarschule oder entlang der offiziellen Schulwege. Und als dritte Massnahme soll die Öffentlichkeit über die konkreten Massnahmen informiert werden.

«Mit der Umsetzung der geforderten Massnahmen kann die Gemeinde Berikon ihren 631 Schulkindern mehr Sicherheit und Lebensqualität schenken», teilt Valérie Trüb mit. Das Verkehrsaufkommen auf dem Boulevard sei zu Schulzeiten hoch und es gebe immer wieder riskante Überholmanöver von velo- oder trottinettfahrenden Kindern.

Problematisch sind nach Trübs Ansicht auch die Lastwagen mit Ausweichmanövern aufs Trottoir. «Der Strassenabschnitt zwischen Kreisschule und Mattenhof ist eng. Kreuzen sich zwei LKW oder ein LKW und das Postauto, ist dies mit Tempo 50 kaum möglich. Sie müssen abbremsen oder aufs Trottoir ausweichen, um ein Touchieren zu verhindern», erklärt sie.

Mit Tempo 30 nimmt die Unfallschwere ab

Gefährliche Szenen verursachen auch die Autofahrerinnen und -fahrer, die beim Primarschulhaus die Fahrzeuge auf dem Boulevard parkieren, um die Kinder aussteigen zu lassen. Das behindert einerseits den Verkehr, bringt aber auch die Kinder in Gefahr.

Die K411 ist die Hauptverkehrsachse durch Berikon. zvg7Valérie Trüb

In der Argumentation zur Petition zählt Valérie Trüb die Vorteile auf, die nur schon Tempo 30 bringen würde. «Mit Tempo 30 verkürzen sich die Anhaltewege und auch die Unfallschwere nimmt ab. Die Einführung ist auch auf stark frequentierten Strassen sinnvoll», hält sie fest. Eine reduzierte Geschwindigkeit hätte auch Einfluss auf den Lärm und könnte sich positiv auf den Verkehrsfluss auswirken beim allabendlichen Stau in Richtung Mutschellenkreuzung.

Dass eine Umsetzung von Tempo 30 auf einer Kantonsstrasse wie der K411 in Berikon nicht einfach sein wird, ist sich Trüb bewusst. Sie meint aber: «Auch im Kanton Aargau gibt es positive Beispiele. So gelten aus Gründen der Verkehrssicherheit auf Kantonsstrassen in Windisch und in Olsberg innerorts Tempo 30.»

Schon über 50 Personen haben unterzeichnet

Mit der Lancierung der Petition hat Valérie Trüb den Nerv der Bevölkerung getroffen. Bis zum Donnerstagabend hatten bereits über 50 Personen die Petition online unterzeichnet. Rund 90% davon stammen aus Berikon selbst. Auf der Website können auch Unterschriftenbögen runtergeladen werden. Als Fernziel bis Anfang Mai ist die Zahl von 500 Unterschriften festgelegt.

Stellvertretend für viele Unterzeichnende kommentiert jemand: «Meine Kinder benutzen den Streckenabschnitt zur Schule. Ich habe öfters auch sehr gefährliche Situationen beobachten können, an denen Kinder mit dem Trotti zu nah an die Bordsteinkante gefahren sind. Auch sonst albern die Kinder viel auf dem Schulweg und die LKW mit diesem Tempo stufe ich als sehr gefährlich ein.»