Berikon Mädchen auf Fussgängerstreifen angefahren – Auto fuhr weiter Gestern Nachmittag stiess ein Auto auf einem Fussgängerstreifen mit einem Mädchen zusammen. Die 12-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Autofahrerin fuhr nach kurzem Halt weiter und wird nun gesucht.

Die Kantonspolizei Aargau sucht eine Autolenkerin, die in Berikon ein Mädchen auf dem Fussgängerstreifen anfuhr. (Symbolbild) Keystone

(phh) Der Unfall ereignete sich am Mittwoch um 14.20 Uhr auf der Bahnhofstrasse in Berikon. Das 12-jährige Mädchen betrat den Fussgängerstreifen auf Höhe des Gemeindehauses, um dort die Strasse zu überqueren. In diesem Augenblick nahte vom Zentrum her ein Auto, das direkt vor dem Kind vorbeifuhr. Dabei kam es zu einer Streifkollision. Das Mädchen fiel rückwärts zu Boden.

Der dunkle, grössere Wagen habe sofort angehalten, wie die Kantonspolizei mitteilt. Die Lenkerin sei sogar ausgestiegen und habe nach dem Mädchen geschaut. Ohne jedoch ein Wort zu wechseln und diesem beim Aufstehen zu helfen, setzte sich die Unbekannte daraufhin wieder in den Wagen und fuhr in Richtung Oberwil-Lieli davon.

Die Eltern brachten ihr Kind anschliessend zu einem Arzt. Wie sich zeigte, hatte es Prellungen davongetragen.

Die für die Ermittlungen zuständige Kantonspolizei in Lenzburg (Telefon 062/886'01'17) sucht die fragliche Lenkerin und Augenzeugen. Unmittelbar nach dem Unfall hielt ein unbekannter Automobilist auf der Gegenfahrbahn kurz an, fuhr dann aber weiter, als der Unfallwagen stoppte.

Die aktuellen Polizeibilder: