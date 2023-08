Berikon Lohnenswerte Anschaffung: Ein Blick durch dieses Fernrohr zeigt Berg- und Ortsnamen von Zürich bis zum Schwarzwald Beim Aussichtspunkt Mattenhof in Berikon wurde ein Viscope-Fernrohr aufgestellt. Dieses ist beliebt – viele Durchfahrende halten kurz an und bewundern die Landschaft durch das Fernrohr.

Diese Situation ist wohl vielen bekannt: Man steht vor einer atemberaubenden Aussicht mit Blick auf die Schweizer Alpen und versucht, eher ratend als wissend, die vor einem liegenden Berge beim Namen zu nennen. Auch die sorgfältig beschriftete Panoramakarte, die als Hilfe dienen sollte, sorgt mehr für Verwirrung als für Klarheit.

«Die Anschaffung hat sich absolut gelohnt», sagt Daniel Roos, Leiter Planung und Bau der Gemeinde Berikon. Bild: Vianne Häfeli

Damit ist beim Aussichtspunkt Mattenhof in Berikon seit letztem Dezember Schluss. Ein neues Viscope-Fernrohr wurde am genannten Standort installiert. Beim Blick durch das Erlebnisfernrohr werden, nebst der exklusiven Aussicht, zusätzlich Beschriftungen der Berge und Ortschaften angezeigt.

Tageslicht ist alles, was benötigt wird

Das Fernrohr ist auf den Mattenhof angepasst und kann nur dort eingesetzt werden. «Wir mussten dem Hersteller die genauen Koordinaten und die Höhenlage angeben», erklärt Daniel Roos, Leiter Planung und Bau der Gemeinde. Von einem Panoramabild des Ausblickes wurde dann ein Foliensatz gemacht, der im Fernrohr integriert ist. Wird von der Linse nun das Tageslicht erfasst, werden die Beschriftungen automatisch auf die Landschaft projiziert. «Es ist genial, da es keinen Strom braucht», so Roos.

Einzig bei Nacht ist einem der Blick durch das Fernrohr verwehrt. Doch auch bei Nebel oder dichten Wolken sieht man die Beschriftungen. «So kann man sich auch bei schlechter Sicht vorstellen, welche Berge und Dörfer vor einem liegen», sagt Roos.

Ein Blick durch das Fernrohr zeigt an einem Punkt Eiger, Mönch und Jungfrau sowie die Distanz zu Muri. Bild: Vianne Häfeli

Das Fernrohr zeigt die Landschaft in einem Winkel von etwa 270 Grad. Von Zürich bis hin zur Jurakette und dem Schwarzwald sind diverse Berge und Ortschaften angeschrieben. Auch Grossstädte wie London, Paris oder Rom sind mit ihrer Distanz markiert. Ein Blick durch das Fernrohr zeigt zum Beispiel, dass Muri 8,3 und Paris 476 km vom Mattenhof entfernt liegen.

Das Budget liess die Realisierung erst letztes Jahr zu

Die Idee, auf dem Mattenhof ein Viscope-Fernrohr aufzustellen, kam vom ehemaligen Gemeinderat, Stephan Haag. Vor rund 10 Jahren wurde in Berikon die Kantonsstrasse neu gestaltet. Die Kreuzung wurde durch einen Kreisel ersetzt, welcher etwas weiter südöstlich platziert wurde. Dadurch wurde der neue Platz inklusive zweier Parkfelder geschaffen. Vorerst stellte die Gemeinde lediglich eine Infotafel mit den wichtigsten Berg- und Ortschaftsnamen auf.

Aus Kostengründen fand das Fernrohr seither nie Aufnahme ins Budget. Roos sagt: «Anderes war lange wichtiger oder dringender.» Letztes Jahr war es dann doch endlich so weit: Berikon schaffte sich das Viscope-Fernrohr aus Österreich an. Dass sich der Erwerb auszahlt, zeigen die positiven Rückmeldungen der Besuchenden. «Die Leute sind vom Fernrohr begeistert und wir hatten bisher auch keine Probleme mit Vandalismus», sagt Roos.

Wandernde bleiben dem Aussichtspunkt fern, da beim Mattenhof keine Wanderwege vorbeiführen. Zu den Besucherinnen und Besuchern des Fernrohrs gehören vor allem Velo- und Autofahrende sowie Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Busses. Nur ein paar Schritte vom Aussichtspunkt entfernt liegt die Bushaltestelle Mattenhof.

Neben Berikon gibt es zum Beispiel auf dem Weisshorn in Arosa oder auf der Weissfluh in Davos ebenfalls ein Viscope-Fernrohr. Total sind in der Schweiz bei 74 Standpunkten Viscope-Fernrohre zu finden. Alle Standorte finden Sie hier.