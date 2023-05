Berikon Ist das die Geburtsstunde der Stadt Mutschellen? Der Entwicklungsrichtplan Zentrum Welschloh deutet darauf hin Im Schnittpunkt der Gemeinden Berikon, Rudolfstetten-Friedlisberg und Widen entsteht in den nächsten Jahren ein gemeindeübergreifendes Zentrum. Die Präsentation der entsprechenden Pläne stiess in Berikon auf wenig Interesse.

So könnte dereinst das Zentrum bei der Mutschellenkreuzung aussehen. Visualisierung: zvg

«Was wir hier sehen, das ist die Geburtsstunde der Stadt Mutschellen», stellte ein Teilnehmer der Infoveranstaltung zum Entwicklungsrichtplan Zentrum Welschloh erstaunt fest. Wobei sich sein Erstaunen weniger auf die städtebaulichen Pläne, als auf das marginale Interesse der Beriker Bevölkerung bezog.

Gerade mal zehn Personen fanden sich im Berikerhus ein. Dort informierten Gemeinderätin Petra Oggenfuss und Planer Beat Lattmann von sa_partners über die Pläne für das gemeindeübergreifende Zentrum, das in den nächsten Jahren auf dem Mutschellen realisiert werden soll.

Im Schnittpunkt der Gemeinden Berikon, Rudolfstetten-Friedlisberg und Widen und in unmittelbarer Nähe zum Mutschellenknoten wird in den nächsten zehn Jahren nämlich ein Begegnungsort mit Hochbauten, öffentlichen Räumen und Gewerbe entstehen.

Diese Pläne sind nicht neu. Seit 2014 arbeitet man gemeinsam mit dem Planungsbüro an der Entwicklung des Areals. Grundlage dazu bildet der Richtplan des Kantons Aargau, der das Zentrum Welschloh als Wohnschwerpunkt festlegte. Für den Planer Beat Lattmann bedeutet dies eine Chance, ein Areal zu gestalten, das von grossem kommunalen und sogar übergeordnetem Interesse ist.

Verdichtetes Bauen: bis zu acht Geschosse hoch

Die Teilnehmenden der Infoveranstaltung staunten: Die Pläne sind schon recht konkret. So steht beispielsweise fest, dass in die Höhe gebaut wird. Bis zu acht Geschosse sind geplant. In den Liegenschaften, welche an die dicht befahrenen Basler- und Bellikerstrasse angrenzen, sind im Erdgeschoss Räume für Publikumsverkehr, wie beispielsweise Ateliers, Einkaufsläden und Praxen vorgesehen.

Der Entwicklungsrichtplan Welschloh beschäftigt sich mit dem Areal gegenüber des Bahnhofs. Bild: Aargauer Zeitung (23. 8. 2021)

Lattmann sagte: «Es wird kein reines Wohnquartier, das Areal soll lebendig sein und ein Ort, an dem nebst Wohnraum auch Platz für Dienstleistungsbetriebe geschaffen wird.» Dazu trägt ein Erschliessungsweg bei, der dem Velo- und Fussverkehr zur Verfügung steht. Eine Tiefgarage sorgt dafür, dass auf dem Areal möglichst wenig Autos zirkulieren.

Drei öffentliche Plätze sind vorgesehen, die grosszügig gestaltet, einst zum Treffpunkt für die Bevölkerung werden sollen. Es versteht sich von selbst, dass das grossflächige Areal nicht auf einmal verändert werden kann. Deshalb teilte man die Fläche auf drei Parzellen auf. Das nördliche Teilgebiet, wo sich Migros und Denner befinden, werde wohl am wenigsten Veränderung erfahren, kommentierte Lattmann.

Es sind 12 Grundeigentümer involviert

Die beiden weiteren Gebiete, entlang der Belliker- und Baslerstrasse hingegen, werden sich verändern. Gemeinderätin Petra Oggenfuss bestätigte auf Nachfrage aus der Versammlung, dass die insgesamt 12 Grundeigentümer dem Projekt grundsätzlich positiv gegenüberstehen, sie seien auch von Beginn weg in die Arbeiten einbezogen worden. Sie wies aber darauf hin: «Wir können niemanden zwingen, seine Liegenschaft abzubrechen und etwas neues zu bauen.»

Sie konnte denn auch keine präzisen Angaben dazu machen, wann erste Arbeiten beginnen werden. Ebenso schwierig sei es, abzuschätzen, wie viele neue Einwohnende das Projekt der Gemeinde Berikon bringen werde. Fest steht aber, dass die Berikerinnen und Beriker die Pläne des Entwicklungsrichtplanes Welschloh noch bis zum 20. Juni öffentlich einsehen können.

Anschliessend werden diese auch noch den Nachbargemeinden vorgelegt und der Kanton wird sie ebenfalls prüfen. Damit der Entwicklungsplan Welschloh umgesetzt werden kann, muss die Gemeinde in einem weiteren Schritt die Bau- und Nutzungsordnung anpassen.