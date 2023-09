Berikon Gewerbeausstellung geht in den Wald: An der mega24 können der Förster und die Landwirtin bei der Arbeit beobachtet werden Eine Gewerbeausstellung im Wald? Die mega24 in Berikon macht es vom 11. bis 14. April 2024 möglich. Die Besucherinnen und Besucher können dem Förster bei der Arbeit über die Schultern schauen oder einen Landwirtschaftsbetrieb erkunden. Das Ganze unter dem Namen «megaNatur».

Warum den Besuchenden der Gewerbeausstellung die Arbeit der Landwirte und im Forst bloss theoretisch näherbringen? Diese Frage stellte sich Förster Christoph Schmid, der zugleich OK-Mitglied der mega24 ist. Er erklärt: «Wir möchten realistischer und naturnäher aufzeigen, wie der Alltag im Wald oder auf den Höfen und Feldern aussieht.»

Unter anderem werden die Besucherinnen und Besucher der Gewerbeausstellung einen Vollernter bei der Arbeit beobachten können. Bild: zvg

Dies war der Startschuss für «megaNatur». Das naturnahe Projekt wird die Besucherinnen und Besucher ins Gebiet Gunzenbühl locken. «Ein weiterer Vorteil ist selbstverständlich, dass im Wald und auf den Höfen viel mehr gezeigt werden kann, die ganze Bandbreite», verdeutlicht Schmid.

Wer will, kann mit der Kutsche zur Ausstellung fahren

An der Ausstellung gibt es einen Informationsposten, an dem aufgezeigt wird, was auf den Höfen und im Wald alles geboten wird. Dazu wird ein «Bahnhof» eingerichtet, von dem die Besucherinnen und Besucher mit Kutschen und Elektroautos vom mega-Areal ins Gunzenbühl transportiert werden. Sportliche Besuchende können sich eines der angebotenen E-Bikes ausleihen und nehmen so den Weg unter die Räder.

Die Bauern der Region zeigen auf ihren Höfen ihre jeweiligen Spezialitäten und die Besucherinnen und Besucher können die Tiere vor Ort in ihrer gewohnten Umgebung beobachten. Für die Tiere fällt der Stress des Transports weg. Mit von der Partie bei «megaNatur» sind auch Naturschutzorganisationen, die Jagdgesellschaft sowie der Forstbetrieb.

Wald in allen seinen Facetten entdecken

Im Wald können Besucherinnen und Besucher jeden Alters grosse Maschinen live in Aktion sehen. Eine Mobilsäge steht im Einsatz und ein Hacker zur Schnitzelproduktion (Energieholz).

Zudem können ein Vollernter beim Baumfällen und ein Holztransporter bestaunt werden. Wer es urtümlicher mag, der wird sich über das Holzrücken mit dem Pferd freuen. Der Ausflug in den Wald eignet sich in jedem Fall bestens, um kurz durchzuatmen und die Landwirtschaft und den Wald in allen Facetten zu entdecken.

OK-Präsident Peter Spring freut sich, dass mit der Sonderausstellung «megaNatur» die neusten Entwicklungen, Probleme und Herausforderungen der landwirtschaftlichen Berufe in unmittelbarer Nähe der Ausstellung gezeigt werden können.

«Die Nähe zur Natur ist ein erfreulicher Trend in unserer Gesellschaft, und ich bin gespannt, was uns die Forst- und Landwirte anlässlich der mega24 zu zeigen haben», so Spring. Denn das Motto der mega24 ist die Orientierung über Themen, welche die Gesellschaft aktuell beschäftigen. «Dazu gehören auch die Themen Natur, Forst und Landwirtschaft», so der OK-Präsident. (az)