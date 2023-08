Berikon / Dietikon Historischer Grenzstein von 1586 kommt als Duplikat wieder zurück ins Dorf Der Kulturverein Berikon weiht am Samstag eine originalgetreue Nachbildung eines Grenzsteins aus dem 16. Jahrhundert ein. Initiant Max Welti erklärt die Geschichte dahinter und was die Stadt Dietikon damit zu tun hat.

Er ist ein stummer Zeitzeuge aus der jahrhundertealten Geschichte des Dorfes Berikon. Die Rede ist von einem Grenzstein, der bis in die 1950er-Jahre mitten auf einem Feld zwischen dem Waldstück Emmet und dem Wald Kalberhau stand. Errichtet worden ist er 1586 zur Markierung der damaligen Grenze zwischen dem Stadt-Staat Zürich und der Grafschaft Baden.

Doch Mitte des letzten Jahrhunderts wurde er ausgegraben, weil die Landwirtschaft Platz brauchte, und in der Folge achtlos am Waldrand deponiert. Dem passionierten Hobbyhistoriker aus Dietikon Karl Heid gelang es, den Grenzstein zu retten. Jahrelang hatte der Beriker Grenzstein einen Platz beim Dietiker Stadthaus. Später erhielt er beim dortigen Ortsmuseum nach einer kleinen Restaurierung einen neuen Standort, wo er auch heute noch steht.

Max Welti vom Kulturverein Berikon steht an der Stelle, wo der Grenzstein aufgestellt wird. Bild: Marc Ribolla

Die Beriker Bevölkerung wusste in all den Jahren stets, dass «ihr» historischer Grenzstein, ein Teil der Dorfgeschichte, in Dietikon steht. «Ich schaute ihn oft vor Ort an und dachte, da muss man doch etwas machen», sagt Max Welti rückblickend. Er ist Mitglied des Beriker Kulturvereins und dort Teil der Gruppe Dorfkultur.

Dietiker wollten den Stein nicht zurückgeben

Vor rund zehn Jahren wandte sich der Kulturverein deshalb an die Stadt Dietikon und fragte, ob es möglich sei, den Grenzstein zurück nach Berikon zu holen. Die Dietiker lehnten gemäss Max Welti aber ab. Sie hätten schon sehr viel Geld in die Restauration investiert und würden ihn gerne beim Ortsmuseum behalten.

Der Grenzstein von Berikon aus dem Jahr 1586 – hier das Original beim Ortsmuseum Dietikon. Bild: zvg

Im Laufe der Jahre hakten die Beriker ennet der Kantonsgrenze zwar nochmals nach, doch Dietikon blieb hart. Deshalb ergriff der Kulturverein und Max Welti vergangenen Dezember die Initiative. «Wir entschieden uns, ein originalgetreues Duplikat des Grenzsteins anfertigen zu lassen. Die Firma von Emilio Stecher im luzernischen Root hat das für uns für einen sehr guten Preis übernommen», sagt Welti. Stecher hat Verwandtschaft in der Gemeinde Berikon.

Aufgrund von Fotos und weiteren historischen Dokumenten wurde versucht, das Aussehen des Originalgrenzsteins perfekt zu kopieren. Auf der einen Seite zeigt er das Wappen der Grafschaft Baden und auf der anderen Seite das Zürcher Wappen. Über beiden Wappen ist die Jahreszahl 1586 eingemeisselt.

Irgendwo auf diesem Feld zwischen dem Waldstück Emmet und dem Wald Kalberhau war der Grenzstein bis in die 1950er-Jahre platziert. Bild: Marc Ribolla

Der Stein wiegt rund 500 Kilo und hat die Originalmasse

In den vergangenen Monaten ist das Duplikat nun in Handarbeit entstanden. «Wir haben auf alle Details geachtet. Das Material sollte beispielsweise genau gleich sein wie das Original und auch die Art der Bearbeitung. Er besteht aus Sandstein und wurde grob behauen», sagt Max Welti. Die Masse des Steins sind ebenfalls originalgetreu. Er wiegt rund 500 Kilo, ist 144 Zentimeter hoch, 48 Zentimeter breit und 22 Zentimeter dick.

Seit letzter Woche ist die Kopie nun in Berikon und wird am kommenden Samstag, 19. August, im Rahmen eines geführten öffentlichen Rundgangs auf dem Beriker Kulturweg enthüllt. Der Rundgang startet um 13.30 Uhr beim Bürgisserhus. Der Stein wird auch mit einer separaten Nummer als eigene Station in den Kulturweg, der 2022 eröffnet wurde, aufgenommen. «Das ist quasi das i-Tüpfelchen», freut sich Max Welti.

Aufgestellt wird das Duplikat des Beriker Grenzsteins mitten im Dorf. Bei den Alterswohnungen Im Feld, die auf Land der Ortsbürgergemeinde stehen. «Dort gibt es einen kleinen Platz mit einem Brunnen. Und der Stein wird genau im richtigen Winkel gesetzt», erklärt Max Welti. Inklusive eines Fundaments, damit er die nächsten Jahrzehnte standhaft bleibt. Wie das Original beim Dietiker Ortsmuseum.