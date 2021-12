Berikon 28-jähriger Lenker verunfallt unter Alkoholeinfluss – Strafuntersuchung eröffnet In der Nacht auf Sonntag verursachte ein Automobilist in Berikon stark alkoholisiert einen Selbstunfall. Er blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden.

An den Strasseneinrichtungen und dem Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Sonntag um 00:25 Uhr auf der Bahnhofstrasse in Berikon. Ein 28-jähriger Automobilist fuhr mit seinem Peugeot 308 auf der Bahnhofstrasse, kollidierte mit einem Inselschutzpfosten sowie einem Kandelaber und kam in der Folge zum Stehen. Der Lenker blieb unverletzt. An den Strasseneinrichtungen und dem Fahrzeug entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Anlässlich der Unfallaufnahme konnte beim Lenker der Einfluss von Alkohol festgestellt werden. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab dann auch einen qualifizierten Atemalkoholwert.

Die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung gegen den 28-jährigen Automobilisten und ordnete eine Blutprobe an. Die Kantonspolizei Aargau nahm dem Lenker den Führerausweis zu Handen der Entzugsbehörde ab.

