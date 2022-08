Berikon Auch Eltern mischen sich ein: Wüste Schlägerei endet mit mehreren Verletzten In Berikon ist es am Wochenende zu einer Prügelei gekommen, in welche neben Jugendlichen auch Erwachsene involviert gewesen sind. Die Polizei nahm dabei zwei Personen vorübergehend fest.

Es ist 18.30 Uhr, als bei der Polizei am Sonntag ein Anruf eingeht. Eine 13-Jährige wählte den Notruf und sagte, dass sie von einer 16-Jährigen angegriffen worden sei. Ebenfalls involviert in den Vorfall war die 12-jährige Schwester des Mädchens, das die Polizei verständigte. Angefangen hatte der Streit in der Garderobe eines Sportzentrums, wo sich die Mädchen anschreien und im Gang prügeln. Das zeigt ein Video, das in den sozialen Medien kursiert.

Bis die Polizei eintrifft, haben die Mädchen bereits ihre Eltern verständigt. Der Streit verlagert sich in der Zwischenzeit zu einem Fussgängerstreifen in der Nähe des Sportzentrums. So schreibt es der «Blick», der zuerst über den Vorfall berichtete.

Nach kurzer Zeit waren auch die Mutter des 16-jährigen Mädchens sowie der Vater und der Bruder (21) der beiden Schwestern vor Ort – doch das Gezänk war noch nicht vorbei. Die Erwachsenen geraten sich ebenfalls in die Haare und werden handgreiflich. Von Kicks, Ohrfeigen, einem fliegenden Töffhelm und einem E-Scooter, der gegen ein Auto geworfen worden sein soll, sprechen die Beteiligten gegenüber dem Blick ebenfalls. Auffällig ist aber: Die Geschichten werden unterschiedlich erzählt.

Drei Personen im Spital, zwei vorübergehend in Haft

Schliesslich ist die Polizei mit mehreren Patrouillen in Berikon vor Ort und kann den Streit schlichten. Dennoch erleiden mehrere Personen Verletzungen, unter anderem ist auf Fotos eine Bisswunde am Handgelenk des 13-jährigen Mädchens zu sehen, ihr Bruder sowie die Mutter der 16-Jährigen hat ein blaues Auge.

Drei Beteiligte, die 13-Jährige, ihr Vater sowie die Mutter der 16-Jährigen müssen sogar von der Ambulanz ins Spital gebracht werden, eine Person bleibt über Nacht. Das sagt Bernhard Graser, Mediensprecher der Aargauer Kantonspolizei, auf Nachfrage der AZ.

Zudem seien zwei Personen vorübergehend festgenommen worden. Dabei handelt es sich um den 21-jährigen Mann sowie den später dazugestossenen Vater des 16-jährigen Mädchens. Sie sind inzwischen wieder auf freiem Fuss.

Es ist ein kurioser Fall, der noch nicht restlos geklärt ist. (cri)

Aktuelle Polizeibilder: