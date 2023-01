Benzenschwil Retter auf vier Pfoten: Mantrailing-Hunde stöbern Vermisste anhand des Geruchs auf – eine Hundeführerin erzählt Die Hunde von Redog kommen dann zum Einsatz, wenn jemand vermisst wird. Die flinken Spürnasen auf vier Beinen stöbern Vermisste auch noch Stunden später anhand des Geruchs auf. Sandra Garbely aus Benzenschwil gehörte der Rettungshundeorganisation lange Jahre an.

Sandra Garbely mit ihrem Rettungshund Joubacca. zvg

Sie heissen Raija, Kaijko und Bibi und sind das schwanzwedelnde Empfangskomitee von Sandra Garbely aus Benzenschwil. Hunde begleiten die Frau, die in Norddeutschland aufwuchs, ihr ganzes Leben lang. Seit 2004 lebt sie in der Schweiz. Sie betrieb nicht nur Hundesport, sondern war langjähriges Mitglied bei der Redog, einer Schweizer Rettungshundeorganisation der Schweiz.

Bereits in Deutschland engagierte sie sich in einer Rettungshundestaffel. «Insgesamt mögen es um die 20 Jahre gewesen sein», resümiert sie. Doch seit dem plötzlichen Tod ihres Hundes Joubacca sei sie nicht mehr bei Redog aktiv. Garbely kommentiert: «Aber der Kontakt besteht natürlich weiterhin, das gesamte Team ist eng miteinander verbunden. Es ist wie eine Rettungshundefamilie.»

Zur Hundeschule eher zufällig gekommen

Zur Hundeschule kam sie eher zufällig. Beruflich war sie zunächst in der Gastronomie und Hotellerie tätig. Durch ihre eigenen Hunde begann sie sich zunehmend mit Fragen zur Erziehung und Haltung auseinanderzusetzen und eignete sich das entsprechende Wissen an. Sie erzählt: «Ich absolvierte die Ausbildung zur Hundetrainerin und eröffnete 2013 meine Hundeschule ‹Leben mit Hund›.»

Welpenschule: erstes Beschnüffeln der Artgenossen. zvg

In ihrer Schule bietet sie von der Welpenschule über Jungehundetraining bis zu Kursen für Familienhunde ein breites Spektrum an Themen an. Die Hundetrainerin erzählt: «Je eher mit der Erziehung begonnen wird, desto besser.» Neben den Kursen seien Einzelcoachings sehr beliebt, da dabei noch mehr auf Hund und Haltenden individuell eingegangen werde.

Garbely sagt: «Viele Verhaltensauffälligkeiten könnten vermieden werden, wenn man früh mit dem Training beginnt.» Traurig sei es, wenn Hunde aufgrund von Erziehungsproblemen wieder abgegeben werden müssen.

Langer und aufwendiger Einsatz für Redog

Ebenfalls im Angebot führt sie Mantrailing, dabei spüren Hunde über den Individualgeruch eine Person auf. Womit die Hundetrainerin eine Thematik aus dem Alltag von Rettungshunden aufnimmt, die nach vermissten Personen unter erschwerten Bedingungen suchen.

Oft seien es Wanderer, welche die Orientierung verloren haben, manchmal auch Demenzkranke oder Pilzsucher. Garbely wurde für die Geländesuche, die den voralpinen Raum einschliesst, ausgebildet und hat auch ihre Hunde dafür ausgebildet: «Für mich war es ein Kindheitstraum, in diesem Bereich mit einem Hund als Team zusammenzuarbeiten.»

Allerdings ist der Zeitaufwand hoch, er entspricht einem Halbtagsjob. Mensch und Hund müssten sich als Team in unwegsamen Gelände blind vertrauen und aufeinander verlassen können. «Das erfordert tägliches Training mit dem Hund», erzählt sie, «im Verein trifft man sich zweimal in der Woche.» Doch dieser Aufwand lohne sich. «Es ist viel mehr als nur ein Hobby, es ist der Wunsch, zu helfen, um Angehörigen von vermissten Personen Leid abzunehmen.»

«Der Einsatz ist anstrengend und stressig»

Wichtige Voraussetzungen, um als Team für Redog arbeiten zu können, sei sowohl bei Mensch als auch Hund die physische sowie psychische Belastbarkeit. Garbely erklärt: «Ein Einsatz ist anstrengend und stressig, das muss man aushalten können. Deswegen sind die Prüfungen sehr streng. Für mich war diese Teamarbeit sehr erfüllend.» Ein schönes Erlebnis sei es, wenn man als Team eine vermisste Person lebend auffinde.

Sandra Garbely mit ihren drei eigenen Hunden. Verena Schmidtke

Nach dem unerwartet frühen Tod ihres Rettungshundes Joubacca, ihr dritter einsatzfähiger Rettungshund und ein Beauceron, habe sie sich von Redog als aktives Teammitglied verabschiedet. «Das ist aber in Ordnung so», sagt sie lächelnd, «alles hat seine Zeit. Und ich bin ja immer noch mit der Organisation verbunden.»