Benzenschwil Idyllisches Wohnen mit Nähe zum Bahnhof: Die grosse Ortsbürgerüberbauung mit 36 Wohnungen ist auf Kurs Im Sommer 2022 erfolgte der Start des grossen Bauvorhabens der Merenschwander Ortsbürgergemeinde im Zentrum von Benzenschwil. Die Arbeiten gehen gut voran. Nun kann die offizielle Grundsteinlegung passieren.

Bereit für die Grundsteinlegung in Benzenschwil: David Burkhard (Steiger Architekten), Roland Stöckli (Stöckli, Die Baumanager), Stephan Hinners (Stöckli), Marion Steiger (Steiger Architekten), Rainer Heggli (Gemeindeammann Merenschwand), Hannes Küng (Gemeinde Merenschwand), Erich Bär, Matthias Bär (am Bauprojekt mit einem Haus beteiligt) und Armin Leuthard (Ortsbürgergemeinde Merenschwand, von links). Bild: Verena Schmidtke

Gut geschützt in einem Koffer waren laut Gemeindeammann Rainer Heggli Pläne, Protokolle, Fotos und weiteres zur Zentrumsüberbauung Benzenschwil untergebracht. «Sie werden in den nächsten Tagen als Grundstein verlegt werden», informierte er die Anwesenden am Dienstag. Erschienen waren neben Vertretern der Ortsbürgergemeinde und der Gemeinde Merenschwand auch Architektin Marion Steiger sowie die Bauleiter von der Firma Stöckli. Nicht fehlen durften Erich Bär und sein Sohn Matthias, der Familie gehört eines der fünf zu bauenden Häuser auf dem Areal.

Ammann Rainer Heggli schaute zunächst auf die Anfänge des Bauprojektes zurück. Begonnen habe alles damit, dass die Ortsbürgergemeinde im Jahr 2016 Grundstücke auf dem Areal am Bahnhof erwarb. Seitdem ist viel passiert. Zwei Jahre darauf sei die Neunutzung der Grundstücke an der Bahnhof- und Dorfstrasse Benzenschwil beschlossen worden.

Grüne Wohnidylle mit gutem Bahnanschluss vor der Türe

2020 habe der Gemeinderat die Baubewilligung für den Neubau von fünf Mehrfamilienhäusern mit einer gemeinsamen Tiefgarage erteilt. Heggli erklärte: «Im Sommer 2022 startete der Bau. Im August 2024 werden dann hoffentlich die Schlüssel an die Mieter der Wohneinheiten übergeben werden können.» Für die Ortsbürgergemeinde sei es das erste Bauvorhaben dieser Art und damit definitiv ein spannendes Projekt.

Hier entstehen fünf Mehrfamilienhäuser in Benzenschwil. Bild: Verena Schmidtke

Architektin Marion Steiger stellte das Bauvorhaben weiter vor. Auf dem Areal zwischen Dorfstrasse, Bahnhofstrasse und dem Büntenbach sollen in den nächsten zwei Jahren besagte fünf freistehende Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 36 Wohnungen sowie einer gemeinsamen Tiefgarage entstehen.

Die Einstellhalle, die aktuell im Bau ist, werde durchgehend aus Beton erstellt, führte das Bauunternehmen Stöckli aus. Für die fünf Mehrfamilienhäuser seien je drei Obergeschosse vorgesehen. Die Wohnungen selbst bieten unterschiedlich grosse Wohnflächen.

Ausblick ins Grüne von allen Wohnungen aus

Eine Voraussetzung des Kantons war, dass sich die geplanten Mehrfamilienhäuser in das Landschafts- und Ortsbild von Benzenschwil einfügen. Das Gebiet sei super erschlossen, so die Architektin. «Alle Wohnungen werden einen wunderbaren Ausblick ins Grüne haben», erläuterte sie. Zudem garantiere der Bachlauf, der an den Häusern entlangführe, idyllisches Wohnen.

Noch ist nicht viel zu erkennen, doch das Projekt in Benzenschwil kommt gut vorwärts. Bld: Verena Schmidtke

Die Planungen gehen dabei über den Hausbau hinaus. Das Areal soll mit Fusswegen zwischen den Mehrfamilienhäusern erschlossen werden, ausserdem seien Grünflächen vorgesehen. Nicht fehlen dürfe ein Spielplatz und auch Besucherparkplätze. Marion Steiger hob hervor: «Die Wohnungen und die Umgebung sind von sehr guter Qualität. So zu planen ist besser als nur für einzelne Parzellen.»

Ammann Heggli fügte später noch einen weiteren positiven Aspekt hinzu. So sollen auf den Wohnhäusern Photovoltaikanlagen installiert werden. Ein Pluspunkt sei zudem sicherlich die Nähe zum Bahnhof, befand die Architektin. Dieser garantiert eine gute Anbindung beispielsweise nach Aarau, Rotkreuz und Zürich.

Zwei Bachläufe in der Nähe waren eine Herausforderung

In den seltensten Fällen verläuft ein Hausbau ohne Probleme. Dazu konnte Bauleiter Stephan Hinners berichten, dass die zwei Bachläufe in der Nähe des Areals für die Planungsarbeiten herausfordernd gewesen seien. Mittlerweile konnten die Schwierigkeiten weitgehend behoben werden.

«Wahrscheinlich ist Ende Juni oder Anfang Juli schon einiges fertiggestellt. Es läuft alles termingerecht», so der Bauleiter. Auch Rainer Heggli zeigte sich zufrieden mit dem Fortschritten auf der Baustelle und wünschte sich, dass alles gut nach Plan weiterläuft.