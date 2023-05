Benzenschwil «Es soll gesellig werden»: Diese Attraktionen bietet der 1. Freiämter Wandertag Bis zu 1000 Personen erwarten die Naturfreunde Oberfreiamt an ihrem Grossanlass. Auf drei verschiedenen Routen werden die Teilnehmenden am 17. September wandern. Für unterwegs sind verschiedene Angebote geplant und auch ein Lunchpaket ist inbegriffen.

Wie hier auf der AZ-Leserwanderung von Rottenschwil nach Muri werden auch im September am 1. Freiämter Wandertag viele Leute durchs Oberfreiamt marschieren. Bild: Roman Würsch

Dass die Naturfreunde Oberfreiamt Spass an der Natur haben und sich gerne aktiv draussen bewegen und engagieren, liegt auf der Hand. Immerhin organisiert der Verein, der rund 200 Mitglieder, darunter auch Familien mit Kindern, zählt, regelmässig Aktivitäten rund um Bewegung und Sport in der Natur.

Mit dem neusten Projekt möchte der Verein bis zu 1000 Personen in die Oberfreiämter Wälder bringen. «Es entstand die Idee, einmal etwas Grösseres zu organisieren, das die breite Öffentlichkeit anspricht», erzählt Vereinsmitglied Michèle Erne. So wurde der 1. Freiämter Wandertag ins Leben gerufen. Stattfinden soll er am Sonntag, 17. September.

Auch für die Kinder bietet der 1. Freiämter Wandertag, der in Benzenschwil startet, einiges. Bild: Pascal Bruhin

Erne, die eine Ausbildung im Bereich Eventmanagement absolvierte, erarbeitete ein Grobkonzept dafür, anschliessend wurde ein fünfköpfiges Organisationskomitee zusammengestellt. Aktuell liegt noch bis Ende Mai das Gesuch für die Waldnutzung auf den Kanzleien der jeweiligen Gemeinden auf. Geht diese Auflage gut über die Bühne, soll am 9. Juni das Anmeldefenster aufgehen.

Routen für Sportskanonen und Familien mit Kinderwagen

Ziel des Anlasses sei es, natur- und wanderbegeisterte Menschen aus dem Freiamt und anderen Regionen mit einem gemütlichen und genussvollen Tag zu begeistern. Dafür können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen drei Wanderrouten aussuchen. «Drei OK-Mitglieder sind ausgebildete Wanderleiter, sie haben die Routen zusammengestellt», erklärt OK-Präsidentin Erne.

Die Wege seien so zusammengestellt worden, dass sie unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden. «Es sollte eine Route für die sportlichen, für Anfänger und für solche geben, die mit einem Kinderwagen unterwegs sind», führt Michèle Erne aus. So gehen die Distanzen nun über 5 Kilometer mit einer Wanderzeit von 1 Stunde 20 Minuten, über 13 km (3h 20 Min.) und über 18 km (4h 50 Min.).

Vor der schönen Kulisse im Benzenschwiler Wald können im September bis zu 1000 Leute auf drei verschiedenen Routen wandern. Bild: Pascal Bruhin

Weiter habe man darauf geachtet, dass der Start sowie das Ziel am selben Ort liegen und gut mit dem öffentlichen Verkehr zu erreichen sind. «So sind wir schliesslich auf Benzenschwil gekommen.»

Die Naturfreunde Oberfreiamt legen grossen Wert auf Nachhaltigkeit. «Es laufen momentan die letzten Besprechungen mit den SBB, damit die Freiämter Zonen für die An- und Heimfahrt im Ticketpreis des Freiämter Wandertags inbegriffen sind», sagt Erne.

Das Lunchpaket kann selbst zusammengestellt werden

Für die Tickets gäbe es ein sogenanntes Ticketing. Zum Preis von 25 Franken (Erwachsene) oder 5 bis 15 Franken (Kinder) erhält man beim Start ein Lunchpaket. «Beim Anmelden kann man eine Wurst und das Getränk auswählen oder Snacks wie einen Apfel hinzufügen», erklärt Erne. Auch vegane Optionen werde es geben.

«Unterwegs gibt es ein Feuer, das bereit ist und auf dem die Teilnehmenden ihre Wurst bräteln können. Es soll gesellig werden», freut sich die OK-Präsidentin. An der Pausenstelle sowie am Start- und Zielort bei der Turnhalle in Benzenschwil gäbe es zudem ein Gastronomieangebot und ausreichend Toiletten, wie es in der Ausschreibung heisst.

Aber auch unterwegs bietet sich den Wandernden nebst der Schönheit der Natur einiges. «Es wird einen Wettbewerb geben. Unterwegs an verschiedenen Posten kann man Rätsel lösen und damit am Schluss einen Preis gewinnen», kündigt sie an. Auch eine Fotobox ist geplant.

Die Organisierenden rechnen mit 500 bis 1000 Personen, die am Anlass teilnehmen werden. Das aufgrund von Zahlen von vergleichbaren Events aus der Vergangenheit. Die ersten Rückmeldungen aus der Bevölkerung seien bereits sehr positiv gewesen. «Besonders die Firmen in der Region unterstützen uns sehr wohlwollend», ist Michèle Erne dankbar.