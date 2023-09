Benzenschwil Auf Erlebnistour durchs Freiamt: Der erste Wandertag der Naturfreunde stösst auf Begeisterung Drei verschiedene Wanderrouten, ein eigenes Verpflegungspaket und ein Rätselspiel: Das Angebot am ersten Freiämter Wandertag in Benzenschwil ist gut angekommen.

Die Sonne strahlt, die Temperaturen sind angenehm und ein leichter Wind weht zwischendurch. Besseres Wetter hätte es am Sonntag für den ersten Freiämter Wandertag wohl nicht geben können. Der Anlass, der von den Naturfreunden Oberfreiamt organisiert wurde, fand in und um Benzenschwil statt – je nach Route, die die Wandernden gewählt haben.

«Wir wollten einen Anlass für die breite Bevölkerung durchführen», erklärte OK-Präsidentin Michèle Erne die Motivation für die Durchführung des Wandertags. Daher gäbe es auch drei verschiedene Touren, die unterschiedlich lang seien. Die kürzeste Routen war fünf Kilometer lang während die längste 18 Kilometer umfasste.

Alleine oder in Gruppen: Der Freiämter Wandertag bot ein Erlebnis für verschiedene Anspruchsgruppen. Bild: Melanie Köchli

Bereits am Morgen um halb neun, kurz nach Beginn, herrschte reger Betrieb in der Turnhalle in Benzenschwil. Nach der Registrierung am Start erhielten alle Teilnehmende einen gefüllten Lunchsack mit Wurst und Getränk, damit man sich unterwegs verpflegen konnte. Auch Veganerinnen und Veganer, und auch die pelzigen Begleiter kamen auf ihre Kosten: Wer mit einem Hund auf Tour ging, konnte auch für ihn vor Ort eine kleine Verpflegung einpacken.

Wanderwege voller Erlebnisse und Rätsel

Ausgerüstet mit Essen und Trinken ging es dann auf die Wanderung. Die Wege waren regelmässig mit Absperrband gekennzeichnet, das an Bäumen, Büschen oder Verkehrstafeln geknüpft wurde – schliesslich sollte niemand unterwegs verloren gehen. Auf allen Routen gab es ausserdem zwölf Rätselfragen zu finden, die auf einem Blatt beantwortet und am Ziel in eine Box eingeworfen werden konnten. Ausgelost wurde am Abend, nachdem alle Wanderinnen und Wanderer ihre Strecke absolviert hatten.

Alle Teilnehmenden durften sich zu Beginn mit Essen und Getränken ausrüsten. Bild: Melanie Köchli

Die mittlere und grosse Route waren für wanderbegeisterte Männer und Frauen ausgelegt und führten auch in die benachbarten Gemeinden von Benzenschwil. Die kleine Route war kinderwagentauglich und damit für Familien mit Kindern gedacht. Oder für all jene, die die gerne einen kleinen Sonntagsrundgang machen wollten.

Ein Teil des kurzen Weges führte zum Beispiel dem Benzenschwiler Kinderweg entlang und vorbei an einer Kuhwiese. «Wir haben darauf geachtet, dass die Kinder unterwegs auch etwas erleben und sehen können», erläuterte Erne. Das sei mit diesem Weg auch gut gelungen, war sie überzeugt.

So schön ist die Natur im Freiamt

Egal ob die Teilnehmenden den kurzen oder den lange Wanderweg wählten: Der Anlass schien bereits bei der ersten Durchführung gut angekommen zu sein. «Wir haben in den letzten paar Tagen noch viele Anmeldungen erhalten», sagte Erne. Das Wetter habe dabei sicherlich auch eine Rolle gespielt. Für den Anlass im Freiamt hatten sich die Naturfreunde Oberfreiamt von anderen Wandertagen inspirieren lassen.

Das Datum für den ersten Freiämter Wandertag sei bewusst gewählt worden, so Erne. So wollten die Veranstaltenden erreichen, dass möglichst viele Leute nach Benzenschwil kommen und unterwegs erkennen, wie schön das Freiamt eigentlich ist. Denn an den Wochenenden zuvor und danach fanden und waren im Freiamt bereits mehrere andere Anlässe geplant.

Mit dem Freiämter Wandertag wollen die Naturfreunde Oberfreiamt unter anderem aufzeigen, wie schön die Natur der Region ist. Bild: Melanie Köchli

Die Schönheit der Region aufzuzeigen, das schien mit den drei verschiedenen Routen gelungen. Die Wanderwege führten durch Wälder, an Bächen und Feldern entlang und illustrierten, dass es schöne Natur direkt vor der Haustür gibt. Mit diesem gelungenen Auftakt steht der Durchführung des zweiten vorgesehenen Freiämter Wandertags nichts im Wege.