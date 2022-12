Asyl Ukraine-Flüchtlinge in Privatwohnungen: In Aarburg verlangen Vermieter rückwirkend Geld von der Gemeinde – diese will aber nicht zahlen

In Aarburg häufen sich die Forderungen von Privaten, die nachträglich eine Entschädigung für die Unterbringung von Geflüchteten verlangen. Martina Bircher, SVP-Nationalrätin und Vizeammann in Aarburg, hat eine Rechnung in der Höhe von 16'000 Franken erhalten. Bezahlt hat sie nicht. Welche Erfahrungen andere Gemeinden machen und was der Kanton vorgibt.