Beinwil Stolz auf Kantonalschwingfest: Gemeinde behält den Rekordanlass mit einer Holzskulptur in Erinnerung Seit kurzem steht vor dem Gemeindehaus Beinwil ein grosses Holzkunstwerk. Es wurde von Künstler Franz Christen eigens für das 115. Kantonalschwingfest erstellt, das im Juli in der Gemeinde stattgefunden hat. Es war ein Anlass, der Rekordzahlen schrieb.

Zur Erinnerung ans Schwingfest im Juli 2022 wurde vor dem Gemeindehaus Beinwil eine Holzstatue aufgestellt. Melanie Burgener

Bereits drei sind Monate vergangen, seit die Organisierenden des 115. Kantonalschwingfestes in Beinwil Rekordzahlen geschrieben haben. 6200 Schwingfans waren in der Arena, als am Wochenende vom 9. und 10. Juli die Bösen im Sägemehl gegeneinander antraten. «So etwas hat es an einem Aargauer Kantonalschwingfest noch nie gegeben», freute sich OK-Präsident Hermann Bütler nach dem Anlass.

Das macht die Beuelerinnen und Beueler noch immer stolz – und sie werden wohl auch noch lange in Erinnerung an diesen Grossanlass schwelgen. Dies zeigen sie nun mit einem Holzkunstwerk, das seit kurzem vor dem Gemeindehaus steht.

Die Holzskulptur, die der Künstler Franz Christen wie viele andere Werke, extra für den Anlass im Juli angefertigt hat, verbindet Beinwil mit seinen Weilern Winterschwil, Wallenschwil und Wiggwil, wie die Gemeinde mitteilt.

Wo die restlichen Holzkunstwerke vom Schwingfest unterdessen aufgestellt worden sind, hat das OK noch nicht bekannt gegeben. Sie wurden versteigert. Der Erlös kommt dem gebürtigen Beinwiler Reto Schärer zugute. Er hat vor zwei Jahren einen Schlaganfall erlitten und kann bis heute noch immer nicht laufen oder sprechen.