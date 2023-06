Beinwil Schon wieder ein freier Sitz im Gemeinderat: «Man könnte meinen, dass die Rücktritte mit den Unruhen zu tun haben» Seit dem 1. Januar arbeitet der Gemeinderat in seiner neuen Zusammensetzung. Nun muss das Gremium mit der Demission von Anton Zehnder bereits den zweiten Rücktritt eines Mitgliedes zur Kenntnis nehmen.

Innerhalb von drei Monaten haben zwei Gemeinderäte in Beinwil das Gemeindehaus verlassen. Bild: Melanie Burgener

Der Gemeinderat von Beinwil kommt nicht zur Ruhe. Im vergangenen September erst hat die Ersatzwahl für den Sitz und das Ammannamt von Albert Betschart stattgefunden. Dieser trat per Ende 2022 zurück. Der Wahlkampf im Vorfeld sorgte sowohl bei den beteiligten Kandidierenden als auch in der Bevölkerung für Spannungen und spaltete die Gemeinde in zwei Lager. Gewählt wurde schlussendlich Stefan Zemp als Ammann und neuer Gemeinderat.

Nun treiben erneut zwei vakante Sitze das Gremium um. Im April diesen Jahres gab Gemeinderat Christian Wegner seinen Rücktritt bekannt. Dies, weil er aufgrund einer Funktionsänderung in seinem Beruf künftig stark ausgelastet sein werde, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde hiess. Am kommenden Sonntag wählt die Bevölkerung seinen Ersatz. Es kandidiert einzig der 52-jährige Jürg Barmettler.

Am Mittwoch gab die Gemeindeverwaltung bekannt, dass auch Gemeinderat Anton Zehnder nach fast 10 Jahren im Amt aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen per sofort den Rücktritt gegeben hat. Ob die vergangenen Unruhen ebenfalls zur Rücktrittsentscheidung beigetragen haben, dazu wollte sich Zehnder auf Anfrage der AZ nicht äussern.

Ist der Gemeinderat noch immer gespalten?

Gleich zwei Rücktritte während des ersten halben Jahres in der neuen Zusammensetzung. Das lässt automatisch Schlüsse auf die Geschehnisse im vergangenen Herbst ziehen. Als Betschart seine Demission bekannt gab, nannte er die Zusammenarbeit innerhalb des Gremiums, die sich ungünstig entwickelt habe, als Grund.

Kurz nach Ablauf der Anmeldefrist für die Ersatzwahl sorgten zwei Komitees für Aufruhr. Vier von fünf Mitglieder des offiziellen Wahlkomitees von Beinwil demissionierten und formierten sich zu den «engagierten Beueler». Sie nominierten Zemp als neuen Ammannkandidaten.

Das «Wahlkomitee Beinwil Freiamt» formierte sich seinerseits neu, empfahl die bisherige Frau Vizeammann Franziska Stenico als Betscharts Nachfolgerin und stellte zudem selbst zwei Gemeinderatskandidaten.

Gemeindeammann betont die gute Zusammenarbeit

Zur aktuellen Situation sagt Ammann Stefan Zemp: «Man könnte meinen, dass die Rücktritte mit den Unruhen zu tun haben. Aber wir haben in den vergangenen Monaten sehr sachlich zusammengearbeitet, hatten einen offenen Austausch und gute Sitzungen.» Er fügt an: «Trotzdem war klar, dass mit meiner Wahl neuer Wind in den Gemeinderat kommen wird. Das war auch gewünscht.» Die Bevölkerung habe damit die Weichen gestellt und ihm Vertrauen geschenkt.

Seit dem 1. Januar ist Stefan Zemp der Gemeindeammann von Beinwil Bild: zvg

Zemp ist froh, dass – «falls Jürg Barmettler am Sonntag gewählt wird, und davon gehen wir aus» – wenigstens in einem Ressort ein fliessender Übergang stattfinde. Weil Zehnder per sofort zurücktritt und die Ersatzwahl erst am 10. September stattfindet, muss Zemp nun Zehnders Ressort übernehmen.

Er habe sich zum Glück im vergangenen halben Jahr stark mit Zehnders Aufgaben, darunter das Bauwesen und Ortsbildschutz, Orts- und Regionalplanung und der ÖV, beschäftigt. «Deshalb habe ich nun einen guten Überblick und viel Unterstützung von der Verwaltung und dem kompetenten Werkhofleiter», sagt er.