Beinwil Nach Wirbel um Gemeinderatswahlen: Das wollen die Kandidierenden als Ammann erreichen Die Beinwiler Bevölkerung wählt am 25. September ein neues Gemeinderatsmitglied und ein neues Oberhaupt. Für letzteres treten gleich zwei Kandidierende an. Im AZ-Interview verraten Franziska Stenico und Stefan Zemp ihre Ziele.

Die Gemeinde Beinwil wählt am 25. September ihr neues Dorfoberhaupt. Gleich zwei Kandidierende wollen das Amt. Nathalie Wolgensinger

Der Brief von Albert Betschart, in dem er im vergangenen März der Beinwiler Bevölkerung überraschend seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat bekannt gab, hat im Dorf für Diskussionen gesorgt.

Immerhin war Betschart 15 Jahre lang Teil dieses Gremiums, 13 Jahre lang als Ammann und wurde erst wenige Monate zuvor wiedergewählt. Seine Entscheidung, das Amt per Ende Jahr abzugeben, begründete er mit der Zusammenarbeit innerhalb des Gremiums, die sich in letzter Zeit ungünstig entwickelt habe.

Hitzig wurden die Gespräche jedoch erst richtig, als die Suche nach Ersatzkandidierenden losgegangen ist. Unstimmigkeiten und Demissionen im offiziellen Wahlkomitee sowie Uneinigkeiten über die nominierten Kandidierenden sorgten im Dorf jüngst für Wirbel.

Vier Namen stehen zur Wahl – zwei davon möchten Ammann werden

Rechtlich schien jedoch alles korrekt abgelaufen zu sein. Und so darf die Beinwiler Bevölkerung am Sonntag, 25. September, nach nur einem Jahr erneut an die Urne treten, um ihre Dorfpolitikerinnen und Dorfpolitiker zu wählen.

Vier Personen stehen ihnen beim Ausfüllen des Wahlzettels zur Auswahl. Das «Wahlkomitee Beinwil (Freiamt)» schlägt die amtierende Frau Vizeammann Franziska Stenico für den Ammannposten vor. Zudem nominierte es seinen eigenen Präsidenten Jan Suter und sein Mitglied Michael Feldmann als neues Gemeinderatsmitglied.

Die «engagierten Beueler» schlagen den ehemaligen Gemeinderat – er war bereits von 2010 bis 2013 im Rat – Stefan Zemp als neuen Gemeindeammann und neues Ratsmitglied vor. Um den Posten des Gemeindeoberhauptes gibt es also eine Kampfwahl.

Im AZ-Interview erzählen Franziska Stenico und Stefan Zemp, weshalb die Bevölkerung sie zur Frau oder zum Herrn Gemeindeammann wählen soll und welche Anliegen sie im Falle ihrer Wahl im Rahmen dieses Amtes angehen möchten.

Stefan Zemp, 58, ehemaliger Gemeinderat

Sie sind bereits 2009 gegen Albert Betschart angetreten und nicht zum Gemeindeammann gewählt worden. Warum versuchen Sie es nun erneut?

Stefan Zemp, 58-jährig, parteilos, Betriebsökonom, lic. oec. HSG. zvg

Stefan Zemp: Wir sind eine kleine Gemeinde und angewiesen, dass sich Leute aus der Bevölkerung für solche Ämter zur Verfügung stellen. Ich wurde aktiv vom Wahlkomitee betreffend einer Kandidatur angefragt. Nach der Juni-Gemeindeversammlung, als der Gemeinderat Fragen zur Demission des Gemeindeammanns und Verwerfungen rund ums Wahlkomitee unbeantwortet liess, haben mich zudem sehr viele Beueler Bürger aktiv ermuntert, für das Amt des Gemeindeammanns zu kandidieren. Man wünscht sich eine neue Führung des Gemeinderates, um die Gemeinde weiterzuentwickeln und neues Vertrauen in den Gemeinderat aufzubauen.

Was machen Sie bei dieser Wahl anders?

Anders ist, dass meine Familie und ich nun seit 18 Jahren in Beinwil leben und wir in dieser Zeit sehr viele tolle neue Leute kennen gelernt haben. Während meiner Gemeinderatszeit habe ich zudem mit unzähligen Bewohnern in Kommissionen oder Arbeitsgruppen zusammengearbeitet und auch an den Gemeindeversammlungen konnte die Gemeinde meine Arbeitsweise kennen lernen. Dadurch erfahre ich eine ungleich grössere öffentliche Unterstützung durch die Bevölkerung, welche sich insbesondere auf einem Wahlflyer mit unglaublicher namentlicher Beteiligung manifestierte.

Sie waren schon einmal während vier Jahren im Gemeinderat Beinwils. Weshalb soll die Bevölkerung Sie nun erneut wählen?

Ich habe in den vier Jahren als Gemeinderat einiges mit meinen Kollegen für das Dorf bewegt. Wir haben in dieser Zeit den Schulhauserweiterungsbau gestemmt, den kommunalen Raumbedarf für Feuerwehr und Werkhof aufgegleist, die Entwicklung der Gemeinde durch den Gestaltungsplan Steinmatt geprägt, grosse zusätzliche Einnahmequellen für die Gemeinde in der Gesamthöhe von 3 Mio. Franken verhandelt und den Steuerfuss um 6 Prozentpunkte gesenkt.

Dies alles im Rahmen eines mit der Bevölkerung erarbeiteten Leitbildes zu Beginn meiner Legislatur. Also viele Errungenschaften, die Beinwil als attraktive Wohnortgemeinde vorwärtsbrachten. Zudem bin ich politisch und wirtschaftlich komplett unabhängig und kann somit mithelfen, bei Sachfragen die besten Lösungen für unser Dorf zu erarbeiten.

Falls Sie gewählt werden, was sind Ihre Hauptanliegen?

Ich wünsche mir, dass wir unser Dorfleben weiter pflegen, die Vereine weiter prosperieren, und, dass die Bereitschaft der Bevölkerung, etwas für die Allgemeinheit zu tun, weiter lebt. Viele Beinwiler schätzen unseren Dorfcharakter, weil man sich noch kennt, ein Gut, das wir in unserer schnelllebigen Zeit nicht aufgeben dürfen. Das Bevölkerungswachstum muss zur langfristigen Sicherung der ortseigenen Leistungsangebote (z. B. Schule oder Dienstleistungsbetriebe) beitragen, aber der Dorfcharakter soll beibehalten werden. Den Ortsbildern unserer Weiler und auch unseres Dorfes soll Sorge getragen werden.

Das Vereinswesen trägt massgeblich zum Zusammenhalt in der Bevölkerung bei, ich denke, wir müssen in diesem Bereich neue Schwerpunkte setzen.

Eine gewisse Unruhe, die in der Bevölkerung, im Gemeinderat und der Verwaltung während dieses Wahlprozesses aufgekommen ist, muss schnellstmöglich beigelegt werden. In der Gemeindebehörde müssen wir sofort zu einem kollegialen Team zusammenfinden, um das Tagesgeschäft im Dienste der Bevölkerung erledigen zu können.

Welchen Herausforderungen muss sich der Gemeinderat von Beinwil in den kommenden Jahren stellen?

Auch auf kommunaler Ebene werden uns die grossen Fragen der jetzigen Zeit beschäftigen: Energiethematik, langfristige Wasserversorgung, Umgang mit der knappen Landfläche, Erhaltung des wunderbaren Erholungsgebietes rund um Beinwil. Mit der Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland, dem Windparkprojekt und dem ARA-Projekt sind wichtige Themen weitgehend adressiert, aber die grosse Arbeit und wichtige Entscheidungen stehen uns noch bevor.

Wir streben langfristig einen ausgewogenen Finanzhaushalt mit einem regional konkurrenzfähigen Steuerfuss an. Dies ermöglicht uns weiterhin in zukunftsträchtige Projekte zu investieren und damit die Lebensqualität in Beinwil hoch zu halten.

Franziska Stenico, 55, amtierende Frau Vizeammann

Sie stehen dem Gemeinderat Beinwil bereits als Frau Vizeammann vor. Ihre Kandidatur als Ammann liegt nahe – nun kandidiert aber ein Mann, der im Dorf bekannt ist. Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein?

Franziska Stenico, 55-jährig, Die Mitte, Grossrätin und Dipl. Pflegefachfrau HF, Fachspezialistin Palliative Care ambulant. zvg

Franziska Stenico: In einem 1200-Seelen-Dorf ist man schnell miteinander bekannt. Meine Chancen kann ich nicht einschätzen, da es an der Bevölkerung liegt zu wählen. Ich bin aber dankbar, dass wir noch zwei jüngere, hoch motivierte Kandidierende für den Rat zur Verfügung haben. Somit ergibt sich eine gute Auswahl für die Wählenden.

Der Beinwiler Gemeinderat ist männlich dominiert. Was denken Sie, ist es ein Nachteil, als Frau zu kandidieren?

Im Gegenteil, ich arbeite in vielen durchmischten Gremien. Frauen haben oft eine andere Sichtweise, dadurch ergibt sich ein geschlossenes Bild in der Lösungsfindung. Ich hätte mir zusätzlich eine weibliche Kandidatur sehr gewünscht.

Weshalb soll die Bevölkerung Sie nun zur Frau Gemeindeammann wählen?

Ich werde stets ein offenes Ohr für die Anliegen der gesamten Bevölkerung haben. Von mir kann man eine ehrliche, offene und verständliche Kommunikation erwarten. Ich liebe dieses Dorf und werde mit viel Empathie und Herzblut mein Bestes für das Wohl der Bewohner, des Gewerbes und der Landwirtschaft geben, damit unsere schöne Landgemeinde nachhaltig gesichert in eine finanziell gesunde und gute Zukunft geführt werden kann.

Was möchten Sie in diesem Amt bewirken?

Es gilt, den Gemeinderat mit einem neuen Mitglied zusammenzuführen, um sich frei auf die Arbeit und unseren Auftrag konzentrieren zu können. Ich möchte, dass die Verwaltungsmitarbeitenden ihrer Verantwortung als Dienstleister für das Dorf bewusst werden. Sie sind ausgebildete Fachkräfte mit einem grossen Wissen oder der Bereitschaft zu lernen. Ich möchte ihre Eigenkompetenzen stärken und eine enge Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat gewährleisten.

Welchen Herausforderungen muss sich der Gemeinderat von Beinwil in den kommenden Jahren stellen?

Viele Geschäfte sind inmitten der Arbeit und müssen nahtlos weitergeführt werden können. In weiterer Zukunft stehen viele Projekte an: eine Frischwasserzuleitung für die Trinkwasserversorgung, die Sanierung des Mehrzweckgebäudes, wie geht es weiter mit dem Kindergartengebäude, das Abfallentsorgungskonzept und der Standort müssen neu aufgegleist werden.