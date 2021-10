Daniel Bucher, André Weber und Armin Rogger haben die alte Handkraftwagenspritze aus dem Jahr 1936 total restauriert. zvg

Weil das eigentliche Einweihungsfest des Feuerwehr- und Werkhoflokals erst 2022 stattfinden kann, werden die neuen Räumlichkeiten der Feuerwehr an deren nächster Hauptübung am 23. Oktober übergeben. Zur Feier dieses Tages haben drei ehemalige Gruppenführer der Feuerwehr seit dem Frühling an einem Geschenk gearbeitet. Gemeinsam haben sie auf Anfrage der Gemeinde eine alte Handkraftwagenspritze komplett restauriert.

«Die Feuerwehr Beinwil hat die Spritze im Jahr 1936 gekauft. Bisher stand sie im Depot in Brunnwil», erzählt Armin Rogger, einer der drei Beteiligten. Zusammen mit Daniel Bucher und André Weber hat er das Gerät auf Vordermann gebracht. «Herausfordernd war, das Kupfer und das Messing wieder in ihrem vollen Glanz zu zeigen. Beides ist im Lauf der Jahre mit dunkler Farbe übermalt worden», sagt Rogger. Zu den Arbeiten selbst sagt er: «Wir haben alles in Fronarbeit gemacht. Unsere einzige Bedingung war, dass die Spritze von nun an im neuen Lokal als Ausstellungsobjekt stehen kann.» (mel)