Beinwil «Das Gebäude ist 50 Jahre alt»: Wieso bald ein Wind der vielen Erneuerungen durch das Dorf weht An der Gemeindeversammlung in Beinwil wurde unter anderem erläutert, wie es um das Mehrzweckgebäude, die Windkraftanlagen auf dem Lindenberg und die Kantonsstrasse steht.

Die Sanierung des 50 Jahre alten Mehrzweckgebäudes in Beinwil lässt sich nicht mehr lange aufschieben. Bild: Walter Christen

Mit einer ganzen Palette interessanter Neuigkeiten zu diversen aktuellen Projekten und Themen wartete in Beinwil Gemeindeammann Stefan Zemp auf. Er konnte am Mittwochabend 104 der total 860 Stimmberechtigten zur Gemeindeversammlung begrüssen.

Der Souverän genehmigte sämtliche gemeinderätlichen Anträge diskussionslos und einstimmig: Protokoll, Rechenschaftsbericht 2022 und Rechnung 2022, die Kreditabrechnung Neubau Feuerwehr- und Werkhofgebäude sowie die Teiländerung der Nutzungsplanung in der Gewerbezone Unterdorf und Volumenschutz.

Am Mehrzweckgebäude nagt der Zahn der Zeit

Der Gemeindeammann gab unter Verschiedenem Ideen preis, wie die Zukunft des Mehrzweckgebäudes aussehen könnte, in dessen Aula sich die Stimmbürgerinnen und -bürger eingefunden hatten: «Das Gebäude ist 50 Jahre alt. An der Hülle hat man bisher wenig bis gar nichts gemacht.» Es müsse hinsichtlich des Mehrzweckgebäudes etwas unternommen werden. «Und das Heizungssystem hat auch sein Alter. Es gab immer wieder mal die Anfrage, ob etwas gemacht werden muss mit dem Boiler und mit dem Brenner, denn es ist eine fossile Ölheizung», so Zemp.

Was die Dorfbevölkerung des Weiteren beschäftigt ist die geplante Windkraftanlage Lindenberg auf dem Horben. Sobald die Umweltverträglichkeitsprüfung vorliegt, werde eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung durchgeführt. Das bedeute, dass eine Abstimmung über die erforderliche Nutzungsplanungsänderung für den Bau von Windkraftanlagen auf dem Horben frühestens nächstes Jahr stattfinden könne.

Die Gewerbezone im Gebiet Unterdorf in Beinwil wird auf drei Parzellen neu angeordnet und flächenneutral umgelagert. Bild: Walter Christen

Zum Stand der Gesamtrevision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland erklärte Gemeindeammann Zemp, aktuell gebe es eine intensive Erarbeitungsphase mit der Planungskommission zu den Entwürfen des Bauzonenplans, der Bau- und Nutzungsordnung sowie der Abhängigkeiten von übergeordneten Vorgaben. Das weitere Vorgehen umschrieb er mit dem Ziel, die Entwürfe der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) bis Ende dieses Jahres abgeschlossen zu haben. Die Verabschiedung wäre frühstens im November 2025 möglich.

Trottoir auf beiden Seiten der Kantonsstrasse?

Die Kantonsstrasse K350 durch Beinwil soll saniert werden. Dazu sagte der Gemeindeammann, dass gegenwärtig geprüft werde, ob eine zweiseitige oder lediglich eine partielle Trottoirführung gemacht werden soll. Mit dem Baubeginn sei in etwa fünf Jahren zu rechnen. Voraussichtlich kommt die Strassenerneuerung auf etwa 7 Millionen Franken zu stehen. Die Gemeinde hat an den Innerortsausbau rund zwei Millionen Franken zu bezahlen.

Die Gemeindescheune in Beinwil soll aus dem Volumenschutz entlassen werden. Bild: Walter Christen

Zur Abnahme der Deponie Weid-Bannacker gab Zemp bekannt, dass er die Rohplanie letzte Woche abgenommen habe. Die Rekultivierung steht bevor, wobei davon ausgegangen wird, dass dafür noch rund 25 Arbeitstage bei trockenem Wetter benötigt werden. Im Sommer oder bis Frühherbst sollen die Arbeiten abgeschlossen und die Deponie begrünt sein. Die Gemeinde hat vom Betrieb der Deponie über den Zeitraum der letzten 10 Jahre 2,5 Millionen Franken eingenommen.

Ersatzwahl in den Gemeinderat findet am 10. September statt

Die Personalsituation im Gemeinderat präsentiert sich in der aktuellen Zusammensetzung wie folgt: Stefan Zemp ist seit diesem Jahr neuer Gemeindeammann. Der Exekutive gehören weiter an: Franziska Stenico (Vizeammann) und René Küng als Gemeinderat.

Seit der Inpflichtnahme am Donnerstag ist Jürg Barmettler neu im Gemeinderat. Er ersetzt den aus beruflichen Gründen zurückgetretenen Christian Wenger. Ein Sitz ist in der Behörde jetzt noch vakant, nachdem Anton Zehnder erst vor kurzem seinen Rücktritt erklärt hatte. Die Ersatzwahl findet am 10. September statt.