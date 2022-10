Beinwil Das Ende des Wahlstreits: Beinwiler Wahlkomitee entschuldigt sich und verspricht personelle Veränderung Vor der Gemeinderats- und Ammannwahl vom 25. September hat besonders das offizielle Wahlkomitee in Beinwil für Unverständnis in der Bevölkerung gesorgt. Denn: Es nominierte seine eigenen Mitglieder. Nun kann wieder Ruhe in der Politwelt des Dorfes einkehren.

Nicht nur im Gemeindehaus Beinwil, sondern im ganzen Dorf kann nun wieder Ruhe einkehren. Melanie Burgener (23. September 2022)

Es war eine schwierige Situation im Dorf auf dem Lindenberg. Am 25. September wurden in Beinwil ein neuer Gemeindeammann plus ein neues Mitglied des Gemeinderats gewählt. Davor gab es unschöne Szenen, die das Dorf in die Schlagzeilen brachten.

Wie in Leserbriefen zu merken war, waren viele Beuelerinnen und Beueler vor allem mit einem nicht einverstanden: dem offiziellen «Wahlkomitee Beinwil (Freiamt)». Dies vor allem, weil dieses sich erst ganz kurzfristig neu formiert und dann auch gleich seine eigenen Mitglieder zur Wahl nominiert hatte.

Die AZ schrieb schon am Tag nach den Wahlen, bei denen Stefan Zemp nicht nur den Sprung in den Gemeinderat schaffte, sondern gleich auch den Sitz des Ammanns ergatterte, dass nun Ruhe im Dorf einkehren könne. Jetzt wird diese Einschätzung untermauert, denn: Das Wahlkomitee hat sich offiziell in einer schriftlichen Stellungnahme entschuldigt.

Ihr Antrieb: Sie wollten eine demokratische Wahl ermöglichen

Zuallererst heisst es im Schreiben sportlich und fair: «Wir vom Beinwiler Wahlkomitee möchten Stefan Zemp herzlich zu seinem Sieg gratulieren.» Während der Zeit zwischen der Nominierung und der Wahl sei viel geschrieben und geredet worden über das Komitee, ohne dass mit ihm gesprochen worden wäre. «Viele Gerüchte sind gestreut worden sowie auch haltlose Anschuldigungen», so das Komitee, das sich aus Jan und Corinne Suter, Michael und Manuela Feldmann und Marc Koller zusammensetzt.

Sie machen deutlich: «Ja, das Wahlkomitee wurde durch zwei Ehepaare und eine weitere Person zusammengesetzt. Sind wir alle miteinander befreundet? Nein. Kannten wir uns? Ja. Aber ist das in einem Dorf wie unserem befremdlich? Hat uns diese Situation einander nähergebracht? Definitiv! Würden wir wieder so handeln? Nein.»

Vor allem den letzten Satz erklären die fünf in ihrem Schreiben: «Es hat gezeigt, dass die Bevölkerung nicht verstanden hatte, um was es uns ging. Unser einziger Antrieb zu unserem Handeln war der wahre demokratische Gedanke einer Wahl.»

In Zukunft soll transparent und offen kommuniziert werden

Eine Wahl bedeute, dass es eine Auswahl an unterschiedlichen Personen gebe, die zu wählen seien. Genau das hätten sie der Bevölkerung von Beinwil gegeben. Sie schreiben:

«Leider ist dies nicht so wahrgenommen und verstanden worden, wie wir uns das gedacht haben. Dafür möchten wir uns offiziell entschuldigen.»

Die fünf seien «bemüht, in Zukunft transparent und offen zu kommunizieren, damit solche Missverständnisse nicht noch einmal vorkommen». Es sei an sie herangetragen worden, «dass ein Wahlkomitee unabhängig und gut durchmischt sein sollte. Das nehmen wir gerne so entgegen».

Das Wahlkomitee Beinwil werde in naher Zukunft personelle Veränderungen bekanntgeben. Wer sich für einen Sitz im Wahlkomitee interessiert, der soll sich gerne unter gemeinderat@beinwil.ch melden.