Beinwil Das Dorf kann nicht weiter wachsen – mit diesen Massnahmen soll trotzdem eine Entwicklung stattfinden Zwar dürfen sich Beinwil und seine vier Weiler nicht gross verändern – weder optisch noch raumplanerisch. Dass trotzdem noch eine Entwicklung möglich ist, zeigen nun das Räumliche Entwicklungsleitbild und der Verkehrsplan. Bis Ende Monat dürfen dabei auch noch die Einwohnenden mitreden.

Der ländliche Charakter soll in der Gemeinde Beinwil und ihren Weilern, hier Winterschwil, trotz Entwicklung beibehalten werden. Marc Ribolla

(28. September 2020)

Romantische Kleinsiedlungen am südlichen Fusse des Lindenbergs, dazwischen viele Bauernhöfe, weiträumige Felder und verbliebene Baumgärten. Die Beschreibung auf der Gemeindewebsite von Beinwil und ihren vier Weilern klingt malerisch – auf diese Eigenschaft ihres Dorfes sind die Beuelerinnen und Beueler besonders stolz.

Damit dieser ländliche Charakter auch in Zukunft erhalten bleibt, muss nun festgelegt werden, wie sich die Gemeinde bis 2040 entwickeln soll. Dazu ist in der Oberfreiämter Gemeinde die Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland angelaufen.

Die Grundlage dieses Prozesses, den jede Aargauer Gemeinde alle 10 bis 15 Jahre durchlaufen muss, bilden das Räumliche Entwicklungsleitbild (REL) und der Kommunale Gesamtplan Verkehr (KGV). In Beinwil wurde beides in den vergangenen rund zwei Jahren in einer dafür geschaffenen Kommission mit Vertretenden aus der Bevölkerung und dem örtlichen Gewerbe erstellt.

Das Wachstum der Gemeinde ist bereits limitiert

Im REL wird festgelegt, wie sich Beinwil raumplanerisch entwickelt. Also beispielsweise, wie der Dorfkern Beinwils langfristig zum sozialen und geografischen Zentrum werden könnte oder wie sich das Unterdorf entwickeln soll. Der KGV sorgt dafür, dass Siedlung und Verkehr aufeinander abgestimmt sind. Unter anderem wird darin geplant, wie der Strassenraum sicherer und die Dorfeingänge attraktiver werden und wie sich die Anbindung an den öffentlichen Verkehr entwickeln soll.

Seit der letzten Gesamtrevision 2011 haben sich nicht nur die Bedürfnisse der Bevölkerung, sondern auch gesetzliche Grundlagen verändert. So wurde Beinwil beispielsweise im kantonalen Raumkonzept den ländlichen Entwicklungsräumen zugewiesen.

«Verglichen mit Städten wie beispielsweise Baden befindet sich Beinwil damit in der Kategorie mit der geringsten Dynamik und der geringsten Bevölkerungsdichte», erklärt Adrian Duss vom zuständigen Planungsbüro KIP Siedlungsplanung AG in Wohlen. Die aktuelle Einwohnerzahl von rund 1200 wird in Beinwil also nie auf über 1500 steigen. «Für mehr Menschen ist die Infrastruktur in der Gemeinde nicht ausreichend», so Duss.

Eine grössere Dorfzone mit Mehrfamilienhäusern samt Satteldach

Nicht nur, wie viele Einwohnerinnen und Einwohner das Dorf einmal haben wird, sondern auch, wo diese leben werden, ist im kantonalen Raumkonzept festgelegt. «Der Siedlungsraum in dieser Kategorie ist definiert. Entsprechend muss man mit jenen Bauzonen arbeiten, die bereits bestehen», erklärt Duss.

Es muss also nun geplant werden, wie sich die zwei Hektaren noch unüberbauter Bauzonen des Dorfes entwickeln sollen. Gemeindeammann Albert Betschart sagt dazu: «Aus meiner Sicht ist es am wichtigsten, dass definiert wird, wie die Dorfzone verbreitert werden kann.» Als Beispiel nennt er das Gebiet Chriesimatt, wo sich ein Grossteil dieser zwei Hektaren befindet.

In dieser mittleren Dorfzone soll eine Überbauung mit Mehrfamilienhäusern realisiert werden – alle mit Satteldach, um das Ortsbild zu wahren. «Im Gegensatz dazu ist es uns aber wichtig, dass beispielsweise das Wohnquartier Brand mit seinen Einfamilienhäusern so bestehen bleibt und nicht mit Wohnblöcken ergänzt wird», sagt Betschart. So könne man den ländlichen Charakter beibehalten.

Ein Parkleitsystem für die Besucherströme auf dem Horben

Verkehrstechnisch steht in Beinwil in den kommenden Jahren die Neugestaltung und Sanierung der Kantonsstrassen an. Damit soll der Strassenraum aufgewertet und gleichzeitig für mehr Verkehrssicherheit gesorgt werden. Auch die Ortseingänge werden erkennbar und attraktiv gestaltet.

Für den Fuss- und den Radverkehr soll beispielsweise eine sichere Verbindung zwischen Beinwil und dem Weiler Brunnwil geschaffen werden, die Sicherheit auf den Schulwegen soll mittels Markierungen und baulichen Massnahmen verbessert werden.

Für das beliebte Freiämter Ausflugsziel Horben wird im KGV definiert, dass keine zusätzlichen Nutzungen geschaffen werden sollen, die das Verkehrsaufkommen auf den Lindenberg noch weiter erhöhen. Für die Besucherströme, die aktuell regelmässig vor Ort sind, soll eine Verkehrslenkung durch ein Parkleitsystem mit Monitoring und Infoanzeige umgesetzt werden, heisst es im Gesamtplan Verkehr.

Wegen der Weiler müssen die Planer nochmals über die Bücher

Wie sich Beinwils Weiler Wiggwil, Winterschwil, Wallenschwil und Brunnwil entwickeln, können die Verantwortlichen aktuell noch nicht sagen. «Sie wurden zwar vom Kanton als Weiler anerkannt und dürfen auch weiterhin bestehen bleiben», erzählt Adrian Duss. «Jedoch müssen wir noch einmal über die Bücher und genauere Spielregeln für Umnutzungen in den dortigen Landwirtschaftszonen definieren.»

Bis am 1. Juli kann sich die Bevölkerung im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung mit den dafür vorgesehenen Formularen von der Website oder der Gemeindeverwaltung am Prozess beteiligen und Wünsche sowie Anmerkungen einbringen.