TeleM1

Beinwil Aargauer Kantonalschwingfest: Siegermuni «Kümu der Zweite» erhält ein Wellness-Programm Der Siegermuni «Kümu der Zweite» ist einer der Stars am Aargauer Kantonalschwingfest. Damit er am Schwingfest bereit ist und brav gehorcht, trainiert der Züchter Walter Rüttimann regelmässig mit seinem Muni. Bei den aktuellen Temperaturen verwöhnt er seinen Muni regelrecht.

Der Siegermuni «Kümu der Zweite», ein 700 Kilogramm schwerer Prachtmuni, ist einer der Stars am Aargauer Kantonalschwingfest in Beinwil (Freiamt). Für seinen grossen Auftritt erhält er ein richtiges Wellness-Programm: Wöchentlich wird er vom Züchter Walter Rüttimann gepflegt. Diese Spezialbehandlung kommt beim Tier sehr gut an. (nic)