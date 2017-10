Ein Biker rast am Sonntagnachmittag einen Waldweg auf der Lenzerheide hinab. Sein Helm, die Schutzbrille und die Protektoren schützen ihn vor Stürzen im schlammigen Waldterrain. Am Montagmorgen sitzt derselbe junge Mann in einer Vorlesung an der Fachhochschule in Brugg. Am Tag darauf trägt er einen Anzug und berät im Sitzungszimmer der UBS-Filiale in Bremgarten Kunden. Nach der Arbeit macht er sich auf den Weg ins Unihockey-Training.

Pascal Richner hat viele Facetten. Trotzdem macht er keine halben Sachen: Erst vor drei Jahren hat er angefangen, Mountainbike-Rennen zu fahren. Ab nächstem Jahr will er sich bereits international messen. Das ist jedoch nicht so einfach: «Mountainbike ist ein relativ junger Sport. Teams mit Mechanikern und Betreuung gibt es zumindest in der Schweiz nicht viele. Momentan bin ich daran, die Lizenz zu lösen. Dazu muss ich mich noch für eine Rennkategorie entscheiden», erklärt er. Zur Auswahl stehen Downhill- und Endurorennen. Letztere Disziplin bezeichnet eine Art von Rennen, bei der auf einer langen Gesamtstrecke kurze Rennstrecken eingebaut sind. Den Weg von einem Trail, wie die Rennstrecken auch genannt werden, zum anderen, müssen die Athleten in einer vorgegebenen Zeitspanne durchqueren.

Auf dem Bike quer durch Afrika

Langzeitziel sei es, gemeinsam mit seinem Bruder am «Cape Epic», einem Rennen quer durch Südafrika, teilzunehmen. Der Wettbewerb dauert sieben bis acht Tage. Als Vorbereitung will er 2018 am einwöchigen «Swiss Epic», quer durch die Schweiz, teilnehmen.

Seit seiner Kindheit spielt Richner ausserdem Unihockey und hat mit Olten in der zweithöchsten Unihockey-Liga der Schweiz, der Nati B, gespielt. Zuletzt bei Reinach in der 1. Liga, bevor er diese Woche mit zwei Teamkollegen zum Zweitligisten Unihockey Aargau United (UAU) wechselte. «In der neuen Mannschaft werde ich weniger Trainings haben und trotzdem gefordert werden. Das ist perfekt.» Die Zeit kann er gut gebrauchen, denn auch beruflich gibt der 22-Jährige Vollgas: Seit Juli ist er stellvertretender Geschäftsstellenleiter bei der UBS Bremgarten. Ursprünglich plante er, nach seiner Lehre bei dieser Bank etwas anderes zu machen. Doch der Job gefiel ihm so sehr, dass er sich entschied, dortzubleiben.

Kein typischer KV-Lehrling

Dem Vorurteil vom faulen KV-Lehrling kommt dieser junge Mann also nicht wirklich nach. Steigen ihm seine drei Hauptbeschäftigungen aber doch mal zu Kopf, so entspannt er sich zwischendurch mit Yoga oder Squash. «Ich glaube, ich habe das Zeitmanagement langsam recht im Griff, zudem ist es natürlich wichtig, dass man auf sich selber schaut›», erklärt Richner. Trotzdem, seine Agenda ist so voll wie die einer Grossfamilie. Sein einziger freier Tag ist der Sonntag. Den verbringt er nach dem Lernen jedoch meistens auf dem Bike. «Im Vergleich zum Unihockey und zu meiner Arbeit habe ich beim Biken keine fixen Zeiten und bin draussen. Das ist eine schöne Abwechslung», begründet er sein Hobby.

Das soll aber nicht heissen, dass die Arbeit zu kurz kommt. Sein Ziel ist es, die Fachhochschule erfolgreich abzuschliessen und weiter eine Führungsposition in der Bank zu belegen: «Banken sind sehr schnelllebig. Ich bin gespannt, was die Zukunft für mich auf Lager hat.» Ausser Muskelkater ist das hoffentlich nur Gutes.